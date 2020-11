La BMW Série 8 Golden Thunder Edition, unique sur le marché

BMW dévoile un nouveau modèle proposer en un seul exemplaire en France. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Il est des modèles de voitures si emblématiques qu'ils s'offrent des séries exclusives et des suppléments plus luxueux les uns que les autres. La BMW Série 8 fait clairement partie de ces véhicules incomparables, et le constructeur allemand a décidé de créer une série spéciale Golden Thunder. Cette édition « orage doré » n'aura qu'un seul exemplaire en France.

Une Série 8 revisitée

Le constructeur BMW dispose d'un département spécial, le BMW Individual, un bureau spécialisé dans la personnalisation (voir l'ultra personnalisation) des véhicules de la marque. C'est ici que l'édition spéciale Série 8 Golden Thunder a été imaginée. Disponible sur toutes les déclinaisons de la série, du coupé au cabriolet, en passant par la Berline. Coté motorisation, BMW propose le 840i xDrive (essence), le 840d xDrive (diesel) ou encore le M85i (v8 biturbo).

Du noir et de l'or

La Golden Thunder se distingue par sa carrosserie Sapphire Black ou Frozen Black. Contrastant avec le noir, les touches de peintures or mettent en valeur les lignes sportives du véhicule. On trouve de la dorure sur le bouclier avant, les bas de caisse, la jupe arrière et sur les coques des rétroviseurs par exemple. Les jantes aluminium à 5 branches de 20 pouces ne sont bien sûr pas oubliées. A bord, le noir prédomine encore et toujours. Dans l'habitacle, on découvre la sellerie en cuir noir, le ciel de pavillon anthracite, les broderies en fil doré.

Le luxe de l'exclusivité

Si la mise en fabrication a bien débuté en septembre 2020 à Dingolfing en Allemagne, BMW n'a pas communiqué sur le nombre d'exemplaires fabriqués. Seule information, le marché français n'aura le droit qu'à un seul et unique véhicule, sûrement déjà vendu. Le prix de cette édition spéciale Golden Thunder est aussi tenu secret. A titre de comparaison, le prix de la Série 8 Gran Coupé sortie en 2019 démarrait à 99.000 euros et dépassait déjà les 125.000 euros pour le sommet de gamme.

BMW en 5 chiffres clés o 3: nombre de marques regroupées au sein du groupe BMW (BMW, Mini, Rolls-Royce). o 1916: année de fondation, sous le nom de la Bayerische Flugzeug-Werke qui devient BMW l'année suivante, en fusionnant avec Rapp Motorenwerke. o 125 000: le nombre d'employés de la marque dans le monde. o 3 809 500 livres: en 2018, la BMW 507 Roadster devient la voiture la plus chère jamais vendue aux enchères, pour près de 4,3 millions d'euros. o 104 210 000: chiffre d'affaire, en euros, pour l'année 2019.

