L’île privée de Bernard Arnault aux Bahamas

Le patron de LVMH, troisième fortune au monde, a acquis en 1999 une île de 54 hectares dans l‘archipel des Bahamas. Prix d'achat: 4 millions d'euros auxquels il a ajouté 25 millions de travaux. Cette île merveilleuse est seulement la cerise sur le gâteau d'une fortune colossale.

Une paille dans une botte de lingots

Il y a plus de vingt ans, Bernard Arnault s'est offert une île paradisiaque de 54 hectares dans l'archipel des Bahamas. Ce qui pourrait apparaître comme le Graal pour la plupart des Terriens n'est qu'une paille pour le multimilliardaire. Côté immobilier, outre la Fondation Louis Vuitton acquise en 2014 pour le bonheur de tous les passionnés d'art, Bernard Arnault est le propriétaire d'un hôtel particulier parisien de 2.000 mètres carrés. Il possède aussi une villa sur la Côte d'Azur et un domaine près de Londres. En 2014, il a acquis le domaine des Lambrays en Bourgogne pour 110 millions d'euros . Passionné de vin, il possède vingt-cinq domaines viticoles à travers le monde.

Une perle aux Caraïbes

En 1999, le patron de LVMH a acquis un bout de terre dans l'archipel des Bahamas, à 20 minutes d'hydravion de Nassau. Mais ne vous inquiétez pas, le milliardaire n'est nullement obligé d'emprunter les lignes ordinaires pour ses déplacements. Il dispose du yacht Symphony avec héliport (estimé à 130 millions d'euros ) et d'un jet privé Bombardier Global Express (estimé à 48 millions d'euros ). Il y a plus de vingt ans, Bernard Arnault a négocié ce havre de paix à un homme d'affaires américain en faillite pour 4 millions d'euros .

Rebaptisé “Indigo Island”, ce petit bout de paradis vaudrait plus de 200 millions d'euros aujourd'hui. L'homme qui transforme tout ce qu'il touche en or a investi 30 millions de dollars pour aménager l'île. La famille et les amis peuvent profiter d'un panorama exceptionnel sur les eaux turquoise. Une piscine gigantesque, des bungalows luxueux, des courts de tennis, tout a été pensé pour rendre les vacances idylliques. Une marina privée peut accueillir une dizaine de yachts et une flotte de jet-skis. Bernard Arnault et les siens aiment venir réveillonner à Indigo Island. Frédéric et Alexandre, deux des fils du milliardaire ne manquent pas une occasion d'y séjourner entre amis. Quant à vous, vous pouvez louer l'île entre 180.000 et 350.000 euros la semaine!

Un sacré héritage

Bernard Arnault a 72 ans et ne compte pas laisser sa fortune se perdre après sa disparition. Ses cinq enfants ont toujours vécu dans le luxe, mais ils ont aussi reçu une éducation exemplaire. Les cinq enfants - Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean -, issus de deux mariages, sont tous partie prenante de la prestigieuse affaire familiale. Tous les mois, ils se retrouvent dans un salon du siège de LVMH au 22 rue Montaigne. Chaque semaine, l'un d'entre eux accompagne le patriarche dans ses visites Au Bon Marché et à La Samaritaine ou dans les boutiques de l'avenue Montaigne. Bernard Arnault règne sur son clan avec un sens inné de la justice et une envie d'initier chacun d'entre eux au monde des affaires.

La fortune de Bernard Arnault en 5 chiffres clés - Au final, la fortune de Bernard Arnault vaudrait 3,5 millions d'années d'un salaire moyen français. - Chaque année, Bernard Arnault gagne 755 fois les revenus d'une vie d'un salarié français. - En 12 heures, il gagne autant qu'un Français moyen en une vie de travail. - En un quart d'heure, Bernard Arnault gagne le salaire annuel d'un Français moyen. - La fortune de Bernard Arnault s'élève à environ 158 milliards de dollars .

