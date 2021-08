L'ancienne maison de Catherine Deneuve transformée en hôtel de luxe

Domaine de Primard: une maison de campagne au luxe discret crédit photo : Shutterstock

Après Minorque, la Provence et les Landes, Frédéric Biousse et Guillaume Foucher, duo aux commandes du groupe hôtelier Les Domaines de Fontenille, dévoilent leur dernier-né. Nichée dans un écrin de verdure au cœur de la Normandie, l'ancienne propriété de la famille Deneuve accueille désormais de chanceux clients pour une parenthèse bucolique.

Domaine de Primard: une maison de campagne au luxe discret

Au mois de mai 2021 le septième établissement des Domaines de Fontenille a ouvert ses portes au public. Situé entre Anet et Giverny, accessible en une heure depuis la gare Saint-Lazare, il permet aux Parisiens d'échapper à la frénésie de la capitale le temps d'un week-end. L'élégante bâtisse de style Directoire date de la fin du XVIIIe siècle. Durant 35 ans, elle a appartenu à l'actrice Catherine Deneuve avant d'être transformée en hôtel de luxe et de charme, membre du réseau Relais & Châteaux. Le Domaine de Primard compte 40 chambres, réparties entre la demeure principale et trois dépendances. L'esprit maison de campagne a été conservé, des boiseries à la chaleur du feu de cheminée, en passant par la grande table d'hôtes accueillante.

Escapade champêtre aux portes de Paris

Petit éden champêtre au bord de l'Eure, le Domaine de Primard séduit par son parc luxuriant d'une quarantaine d'hectares, véritable havre de paix. Tout ici invite à la flânerie: forêt, étangs, vergers, champs où paissent ânes et moutons, magnifiques jardins créés il y a 30 ans par le célèbre paysagiste Jacques Wirtz, sans oublier la superbe roseraie aux 250 espèces soignée avec amour par l'ancienne propriétaire. Des pontons en teck ont été aménagés le long de la rivière pour permettre aux visiteurs de se reposer à l'abri des regards. Ces derniers peuvent également se prélasser au bord de la piscine chauffée et découvrir le parc à pied, en barque ou en vélo électrique.

Cuisine signée Éric Fréchon

Éric Fréchon a conçu la carte des deux restaurants: le bistrot Octave, qui fait la part belle aux cuissons à la broche et aux volailles fermières, et la table gastronomique, Églantine, où il met en lumière les produits du terroir. Normand pur sucre, le chef triplement étoilé renoue avec les plats de son enfance.

Détente et volupté

Pour couronner ce séjour champêtre, le spa accueille les visiteurs en quête de détente. La bâtisse en bois, construite au milieu du verger, abrite sauna, hammam et bains japonais. Pour la première fois en France, les clients peuvent profiter des soins Susanne Kaufmann, pionnière de la beauté holistique. L'Autrichienne, qui a grandi entre la montagne et la forêt, puise dans la nature pour élaborer cosmétiques, huiles essentielles bio et élixirs à base de plantes.

Domaine de Primard - 28260 Granville

Chambres à partir de 280 euros

A lire aussi:

Disney+ lance Star pour concurrencer Netflix

Les acteurs les mieux payés au monde en 2020