Journée Star Wars: le retour de la saga

Le 4 mai est depuis plusieurs années l'occasion pour tous les fans de jedi de fêter l'univers créé par Georges Lucas. A cause de la pandémie, de nombreux événements se déroulent sur les réseaux sociaux et la plateforme Disney+. Le premier épisode d'une nouvelle série nommée Star Wars : The Bad Batch, se déroulant entre les épisodes 3 et 4 de la saga, vient d'ailleurs d'être mise en ligne sur Disney+.

Le réveil de la force

C'est le retour de la force. Le 4 mai est depuis plusieurs années synonyme de fête de la plus haute importance pour les fans de Star Wars. Cette tradition est née dans les années 1970 et tire son origine d'un calembour réalisé à la suite de la phrase culte de la saga: «May the Force be with you» (Que la force soit avec toi), transformée en May the fourth be with you (Le 4 mai avec toi). Le jeu de mot connaît un retentissement international à l'aide d'un journal anglais, The London Evening New qui, le 4 mai 1979, célèbre le début de mandat de Margaret Thatcher fraîchement élue à la tête du Royaume-Uni par cette phrase: «May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations». Depuis, des millions de fans se sont réappropriés la phrase et ont fait du 4 mai une fête pour tous les amateurs de Star Wars.

C'est l'occasion de visionner la totalité des 9 épisodes, d'organiser des défilés ou des combats de sabre laser. En 2014, le Colisée de Rome s'était prêté au jeu en devenant une gigantesque arène remplie de personnages tirés de l'univers Star Wars. Cette journée est également devenue une occasion pour rendre hommage à Carrie Fisher, la princesse Leia, morte en décembre 2016. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses surprises sont à découvrir en suivant les hashtags: #MayThe4thBeWithYou et #StarWarsDay.

Disney+ à la mode Star Wars

Cette année, faute de rassemblements possibles à cause de la pandémie dans les parcs Disney qui, depuis qu'ils possèdent Lucasfilm, mettent cet événement en avant, l'essentiel des festivités se déroulent sur la plateforme Disney+. Pour l'occasion, des fans et des artistes vont proposer différentes illustrations pour habiller les services de la plateforme.

Disney+ met en ligne depuis aujourd'hui un court-métrage inédit des Simpson intitulé Le Réveil de la Force après la sieste. L'histoire retrace les aventures de Maggie Simpson, en quête d'une tétine qu'on lui a volé dans une crèche très très lointaine. Autre événement de taille, l'arrivée d'une nouvelle série autour de l'univers intergalactique: Star Wars: The Bad Batch. Réalisée en image de synthèse, elle met en scène une équipe de clones déjà aperçus dans la dernière saison de la série Star Wars: The Clone Wars. The Bad Batch se déroule entre La Revanche des Sith (épisode 3) et Un nouvel espoir (épisode 4). Il devrait mettre en scène de personnages emblématiques de l'univers Star Wars dont le Grand Moff Tarkin. Le premier épisode d'une durée de 70 minutes est en ligne. Les autres arriveront chaque vendredi à partir du 7 mai.

Une opération commerciale

Le Star Wars Day est également l'occasion pour Disney de multiplier les promotions autour des produits dérivés de l'univers Star Wars. Les jeux vidéo «Jedi Fallen Order» sont disponibles à -70% sur certains sites tout comme «Battlefront 2» et»Squadrons» vendus, eux, avec une réduction de -50%. Tous les autres jeux issus de la saga ont aussi droit à des réductions sur les boutiques en ligne. Des promos que l'on retrouve également sur le site de Lego pour celles et ceux qui souhaitent s'offrir une boîte Lego Star Wars. Un site, créé spécialement pour l'événement, propose diverses animations à destination des fans. Il est ainsi possible de trouver la recette des Mando Macarons, découverts dans la série The Mandalorian ou de faire du lait bleu et des biscuits Star Wars. Des tutos apprennent même aux internautes à fabriquer des boîtes de mouchoirs à l'effigie de Boba Fett.

