Jeux de société: encore plus de succès durant la crise

Pour donner du souffle aux soirées en famille, les Français ont redécouvert les jeux de société. crédit photo : Studio Romantic/Shutterstock / Studio Romantic

Malgré l'engouement pour les jeux vidéo, les jeux de société n'ont jamais perdu la cote. Le confinement a confirmé la bonne santé du secteur. Il se vend un jeu de société chaque seconde en France. De 7 à 99 ans, on aime se retrouver autour d'une table pour des parties endiablées. Le choix est immense, voici quelques titres pour passer de bons moments en famille ou entre amis.

Les jeux de sociétés: toute une histoire

De tout temps, l'homme a aimé jouer. Le tout premier jeu de société connu date de 3.000 ans avant notre ère et a été retrouvé en Egypte. Il consistait à déplacer des pions sur 3 rangées de 6 cases. C'est l'ancêtre du jeu d'échec dont on retrouve des traces dans tous les pays du monde et à toutes les époques. Au Vème siècle après J-C., on le trouve en Perse sous le nom de Chatrang. Au cours du Xème siècle, les premiers champions sont récompensés. Puis vers l'an mille, le jeu est introduit en Europe.

Le jeu de cartes, lui, fait son apparition en 1370, avant d'inonder l'Europe grâce à l'essor de l'imprimerie. Avec le XXème siècle, les jeux font l'objet de dépôt et deviennent des produits commerciaux, avec un auteur, un éditeur, des fabricants et des distributeurs. La voie est ouverte pour de nouveaux types de jeux, comme le Monopoly dont la première version date de 1935. Le Scrabble, breveté aux États-Unis en 1948, arrive en France en 1955. Créé en 1954, en hommage à la mythique nationale 7, le 1000 Bornes est encore fabriqué en Corrèze. Ce jeu incontournable réjouit les petits et grands. C'est aussi le cas du Risk (premier wargame), du Trivial Pursuit, du Pictionnary, du Cluedo, des Petits Chevaux ou du Cochon qui Rit. Ces jeux indémodables passent de génération en génération avec toujours le même succès.

Les jeux d'ambiance pour des fous rires assurés

Les jeux d'ambiance sont tendance. En famille ou entre amis ils sont autant d'occasions de mentir, coopérer, trahir et rigoler. En voici quelques-uns qui ont fait le bonheur de plus d'un confiné. CodeName Images, un jeu d'énigme avec des images folles. Ce jeu vous garantit des parties animées entre 2 et 8 joueurs. Dans le jeu Hanabi, les joueurs s'unissent pour réaliser un feu d'artifice. Pour remporter la partie, ils doivent constituer des séries de cartes de couleurs différentes. Hanabi joue sur la solidarité et la complicité entre participants.

Detective Club est un jeu idéal pour développer ses talents d'orateur et ses dons de dissimulation. PouPoule se présente comme un jeu addictif aux parties courtes nécessitant beaucoup de mémoire et de vivacité. Pour les plus de 16 ans, Kantu consiste à faire correspondre les images avec des situations plus drôles les unes que les autres. Avec 230 cartes situations et 70 cartes images, Kantu propose de nombreuses possibilités et les fous rires sont garantis. Enfin, citons Burger Quizz inspiré du célèbre jeu télévisé. Il impose la bonne humeur autour de questions variées.

Les jeux de stratégie pour étendre son territoire

Combattre un ou plusieurs adversaires, étendre sa domination territoriale et faire prospérer son camp... Dans un jeu de stratégie, les joueurs s'affrontent et un seul remportera le Saint Graal. En voici un panel varié.

Colt Super Express propose des parties courtes à pratiquer de 7 à 77 ans. Un train, 7 bandits, un seul trésor, le plus fin stratège remportera le magot.

Small World of Warcraft permet de retrouver l'univers du célèbre jeu vidéo et de partir à la conquête des continents d'Azeroth. Trolls, Worgen, Elfes et autres Pandaren vous attendent dans cette aventure tactique incroyable.

Pour initier les enfants aux jeux de stratégie, essayez Animouv, histoire de devenir le roi de la Savane ou Chop Chop pour un jeu du chat et de la souris. Vous connaissez Munchkin? Vous allez adorer Munchkin Donjon: pillez des trésors, combattez des monstres et volez vos amis, mais surtout, sachez vous arrêter avant de tout perdre!

Les plus doués d'entre vous peuvent se lancer dans une partie de Twillight Imperium. Cela pourra vous prendre une journée entière pour mettre la main sur l'empire, dicter vos lois et constituer votre flotte. Enfin, vous pouvez jouer à deux à la nouvelle version de Sherlock contre Moriarty devrait vous captiver. Lequel de vous prendra le pouvoir sur Londres? La partie est intense et dure environ une demi-heure.