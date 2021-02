Jeûne intermittent ou monodiète: l'heure est à la détox

Avec les fêtes et les confinements, on a eu tendance à trop manger et à accumuler les kilos superflus. crédit photo : fizkes/Shutterstock / fizkes

Avec les fêtes et les confinements, on a eu tendance à trop manger et à accumuler les kilos superflus. Voici venu le temps de se reprendre en main pour être en forme cet été. Le jeûne intermittent et la monodiète sont deux moyens d'éliminer les toxines et de perdre quelques kilos.

Le jeûne intermittent, le secret des stars

Depuis quelques années, le jeûne intermittent appelé aussi fasting ou intermittent fasting est devenu populaire et séduit beaucoup de personnes voulant perdre du poids tout en gardant la forme. Ce jeûne a des adeptes partout dans le monde et en particulier à Hollywood. Parmi ses fans, on retrouve Beyoncé, Kourtney Kardashian ou Jennifer Lopez.

Le fasting consiste à alterner des périodes d'alimentation et d'autres pendant lesquelles seuls l'eau, les tisanes et le thé sont autorisés. Les personnes l'ayant adopté le disent, il ne s'agit pas de se mettre au régime mais plutôt de tenter un nouveau mode de vie. En effet, la méthode est flexible et s'adapte facilement aux habitudes de chacun, tout en permettant une vie sociale.

En plus de ses effets sur la perte de poids, selon deux études publiées en janvier 2020, l'une dans la revue «Cell Metabolism» et l'autre dans le «New England Journal of Medicine», le jeûne intermittent aurait des vertus anti-inflammatoires et boosterait le système immunitaire. La règle de base est de ne rien avaler pendant au moins 12 heures. Toutefois, il existe plusieurs manières de le mettre en pratique. La plus suivie et sans doute la plus efficace est la méthode du «16/8», consistant à s'alimenter pendant 8 heures et à jeûner pendant 16 heures. Il suffit pour cela de sauter un repas. Beaucoup choisissent de finir de dîner à 20 heures et de recommencer à s'alimenter le lendemain à midi. Cette plage horaire est adaptable selon la vie de chacun.

Certains pratiquent le «20/4» ou encore «le 23/1». Dans ce dernier, un seul repas est pris par jour. Pendant la période de prise alimentaire, il n'existe pas de restrictions. On est libre de choisir ses menus et s'il est conseillé de privilégier les bons aliments, on ne panique pas si l'on a mangé une part de gâteau au chocolat ou un sandwich aux rillettes. La perte de poids est progressive et les réseaux sociaux fourmillent de groupes dans lesquels les adeptes se soutiennent et racontent leurs succès. Enfin, l'application star pour guider le jeûne intermittent s'appelle BodyFast et compte plus de 20 millions de téléchargements.

La monodiète pour remettre les pendules à zéro

Pratiquée depuis l'antiquité, la monodiète a fait ses preuves. Pour ses nombreux adeptes elle permettrait de reposer son organisme en éliminant les toxines l'encrassant. Elle consiste à manger un seul et même aliment pendant une durée allant de 24 heures à une semaine. La durée à privilégier est celle de trois jours. C'est le temps idéal pour permettre un nettoyage rapide de l'organisme sans pour autant se lasser de la monotonie des repas. Il s'agit de manger un seul et même aliment en quantité illimitée et à chaque fois qu'on en éprouve le besoin.

Certains diététiciens comme Hélène Duboucher en sont persuadés, consommer un seul aliment au cours d'un repas, même en grande quantité permettrait d'éliminer. Manger peu, mais en faisant des mélanges alimentaires, stockerait et engrangerait les kilos. Pendant la période de monodiète, le foie est mis au repos. Cela lui permet de compenser les excès alimentaires. Selon Erwann Menthéour, ancien sportif et créateur de la méthode Fitnext, on ressortirait d'une monodiète avec deux ou trois kilos en moins, et aussi avec le teint clair et un regain d'énergie. Pour une première monodiète, la banane est l'aliment idéal. On peut aussi choisir les pommes, le raisin, les carottes ou le riz blanc. Une autre façon moins contraignante de pratiquer cette détox consiste à ne consommer qu'un seul aliment par jour, mais une seule fois par semaine. C'est une alternative souple permettant de conserver une vie sociale. Elle est facile à pratiquer pour les personnes appréciant manger régulièrement à l'extérieur.

Enfin, en sortie de monodiète, pas question de se ruer sur une alimentation chargée en sucre et en mauvaises graisses. La reprise d'une alimentation variée se fait petit à petit en commençant par des légumes vapeurs, puis des fruits en dehors des repas, puis des laitages, et enfin des poissons et des céréales. La viande et l'alcool sont à reprendre en tout dernier et le plus tard possible.