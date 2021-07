Jean Imbert, de Top Chef au Plaza Athénée

Jean Imbert, vainqueur de Top Chef en 2012, vient d'être nommé à la tête des cuisines du Plaza Athénée crédit photo : https://www.facebook.com/jeanimbertofficiel/

Coup de tonnerre dans le monde de la haute gastronomie : Le Plaza Athénée, célèbre palace parisien, vient d'annoncer que le très médiatique Jean Imbert, révélé par l'émission Top Chef, succéderait à Alain Ducasse à la tête de ses cuisines dès le 30 juin. Cette nomination fait parler et ses détracteurs l'attribuent à son côté « jet set » plus qu'à ses talents culinaires.

Révolution au Plaza Athénée

Mi-mai, le Plaza Athénée annonçait la fin de sa collaboration avec Alain Ducasse, chef le plus étoilé du monde, aux commandes des cuisines du palace de l'avenue Montaigne depuis 2000. Le choix de Jean Imbert pour le remplacer témoigne de la volonté du groupe d'hôtels de luxe Dorchester Collection, propriété du sultan de Brunei, de miser sur la jeune génération pour donner une nouvelle impulsion à son offre de restauration.

Dans un post Instagram accompagné d'une photo le représentant devant l'entrée de l'hôtel, il écrit «Dans ce monde, un autodidacte né et ayant grandi en banlieue parisienne sans personne de sa famille dans la cuisine, sans soutien particulier et sans être du 'sérail' peut avant 40 ans prendre la succession du plus grand chef actuellement sur la planète».

Un jeune chef médiatique

Formé à l'Institut Bocuse de Lyon, Jean Imbert fait ses gammes auprès de chefs comme Michel Rostang, Eric Briffard ou Antoine Westermann. À tout juste 22 ans, il ouvre son propre restaurant, l'Acajou, dans le XVIe arrondissement de la capitale. En 2012, il accède à la notoriété en remportant la troisième édition de Top Chef. S'en suivront plusieurs autres expériences télévisuelles, de 100% Mag et Pékin Express sur M6 à Qui sera le prochain grand pâtissier? sur France 2. Nommé «chef de l'année» par le magazine GQ en 2019, il lance un nouveau concept, Mamie. Il y élabore un menu à quatre mains inspiré des plats de son enfance avec sa grand-mère de 92 ans, à l'origine de sa vocation de cuisiner. En janvier 2021, il annonce la fermeture définitive du restaurant après le décès de cette dernière.

Cuisinier de la jet set

Chef innovant et ambitieux, Jean Imbert est également connu pour ses amitiés avec les stars. Robert de Niro, Madonna, Marion Cotillard, Gérard Depardieu ou Johnny Hallyday se pressent à l'Acajou. En 2018, il cuisine pour Beyoncé et Jay-Z lors de leur concert au Stade de France. Proche de JR et de Pharrell Williams, Jean Imbert s'associe avec ce dernier pour créer les menus de ses restaurants de Saint-Tropez et Miami. Il imagine en parallèle la carte de La Case, restaurant de l'Hôtel Cheval Blanc de Saint-Barthélemy, propriété du groupe LVMH. De nouveaux challenges en perspective pour le jeune chef, qui officiera également au restaurant Dior de l'avenue Montaigne, à quelques encablures de là.

