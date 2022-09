Idée week-end: visitez le château de Monte-Cristo à 1h de Paris

Découvrez l’incroyable demeure de l’écrivain Alexandre Dumas. crédit photo : Moonik

Partez sur les traces de l’un des écrivains les plus populaires de la littérature à Port-Marly (78). Fruit de l’imagination sans bornes d’Alexandre Dumas, le domaine de Monte-Cristo est l’un des joyaux des Yvelines. Château Renaissance, castel gothique, parc à l’anglaise: plongez dans l’univers extravagant du père des Trois Mousquetaires.

Monte-Cristo: le petit coin de paradis d’Alexandre Dumas

En 1844, Alexandre Dumas est au sommet de sa gloire. L’écrivain souhaite faire construire une maison pour travailler au calme. Séduit par les bords de Seine, il jette son dévolu sur une colline située sur les coteaux de Port-Marly. Le père des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte-Cristo engage un architecte de renom, Hippolyte Durand, à qui il dicte ses volontés. “Vous allez ici même me tracer un parc anglais au milieu duquel je veux une maison Renaissance. Pour mon cabinet de travail, un pavillon gothique entouré d’eau... Il y a des sources, vous m’en ferez des cascades.” Le domaine de Monte-Cristo voit le jour en 1846.

L’écrivain mène grand train, multipliant les fêtes pour ses nombreux amis et admirateurs. Le rêve est de courte durée: poursuivi par ses créanciers, il est contraint de vendre le domaine en 1849 pour la somme de 31.000 francs or , alors qu’il avait dépensé des centaines de milliers de francs pour sa construction.

Un joyau au cœur des Yvelines

Sauvé de la spéculation immobilière dans les années 1970, le domaine de Monte-Cristo est classé Monument historique. Il se compose de deux édifices architecturalement très différents, édifiés au milieu d’un grand parc à l’anglaise.

Le château de style Renaissance se caractérise par ses façades entièrement sculptées de visages d’écrivains, motifs floraux et végétaux, anges, instruments de musique ou encore animaux. À l’intérieur, les visiteurs découvrent la vie et l’œuvre de l’auteur grâce à des collections de gravures, peintures et sculptures. Au premier étage, se trouve un authentique salon mauresque. Le décor de sculptures et d’arabesques ciselées dans du stuc a été réalisé par des artisans tunisiens.

Face à la demeure principale, se dresse un castel néogothique entouré d’eau. Les murs portent la trace de l’œuvre d’Alexandre Dumas, entre titres d’ouvrages et représentations de personnages comme Edmond Dantès, alias le comte de Monte-Cristo. L’écrivain a installé son cabinet de travail dans cette bâtisse qu’il surnomme “le château d’If”.

Le parc de trois hectares est aménagé à l’anglaise et planté d’espèces variées: mélèzes, sapins, chênes, bouleaux, charmes, tilleuls. Les grottes, bassins et cascades imaginées par Alexandre Dumas créent une atmosphère romantique typique du XIXe siècle.

Visite libre: 8 euros - Tarif réduit: 6 euros - Gratuit pour les -8 ans.

Visite guidée (deuxième dimanche du mois): 9 euros - Enfants de 3 à 7 ans: 2 euros - Gratuit pour les -3 ans.

Visite du parc seul: 4 euros .

Escape game, murder party: découvrez le domaine de Monte-Cristo de manière originale Tarif: 25 euros /personne. 1847. Les invités se pressent à la pendaison de crémaillère d’Alexandre Dumas. Parmi eux, une femme mystérieuse. Elle détiendrait des documents confidentiels de la plus haute importance. Elle a loué une pièce vide du château pour y entreposer ses bagages… - Escape game Tarif: 14 euros . Nous sommes en 1848 et un meurtre a été commis lors d’une soirée chez Alexandre Dumas. Vous êtes observateur, curieux et vous avez l’esprit logique? Aidez l’inspecteur à résoudre l’enquête. - Murder party Tarif: 10 euros . Pendant les vacances scolaires, les Sherlock Holmes en herbe explorent le domaine à la recherche du trésor oublié de Monte-Cristo, ou mènent l’enquête pour découvrir le voleur d’un bien précieux. - Chasse au trésor ou enquête au château pour les plus jeunes Tarif: 10 euros - Enfants de 3 à 7 ans: 2 euros - Gratuit pour les -3 ans. D’avril à octobre, le dernier dimanche du mois Remontez le temps en compagnie de comédiens qui se glissent dans la peau de personnages de l’œuvre de Dumas ou de figures de la vie de l’auteur. - Visites avec interventions théâtralisées Diverses animations sont proposées tout au long de l’année.

