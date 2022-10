Idée week-end: Venise hors des sentiers battus

Visitez Venise le temps d’un week-end crédit photo : Getty images

Par sa beauté légendaire, Venise attire des hordes de touristes et cette affluence peut faire peur. Mais en évitant les grands lieux trop fréquentés, vous pouvez découvrir Venise sans croiser grand monde. Un hôtel de luxe sur une petite île, un quartier resté quasi secret et deux restaurants typiques, voici de quoi visiter Venise sans jamais faire la queue.

Le San Clemente Palace Kempinski, un havre de paix avec une vue imprenable sur Venise

Pour profiter de Venise loin de la foule, vous pouvez séjourner au San Clemente Palace Kempinski. Pour rejoindre ce haut lieu de luxe et de calme, un bateau privatif et gratuit attend les hôtes au ponton de la place Saint-Marc pour les emmener sur une île privée. Situé dans un parc centenaire, cet ancien monastère est un véritable havre de paix. Il comprend notamment des docks privés, de magnifiques cours intérieures, une église du XIIe siècle, ainsi que des parcs et jardins. Toutes les chambres et suites offrent une vue imprenable sur Venise, la lagune et les jardins.

Trois restaurants et trois bars sauront satisfaire tous les goûts et toutes les envies gastronomiques. Et, luxe rare à Venise, vous pouvez profiter d’une piscine extérieure, d’un court de tennis et même d’un terrain de golf pitch and putt. Des massages vous sont proposés pour vous détendre après avoir parcouru des kilomètres dans la Sérénissime.

Palais San Clemente Kempinski: Isola di San Clemente 1

Suite Junior avec vue sur les jardins: 960 euros. Suite avec vue sur Venise: 1.500 euros. Suite Tintoret de 300 m²: 3.200 euros.

Le Dorsoduro, le quartier des artistes et des étudiants

Le Dorsoduro est un quartier où vivent encore les Vénitiens. Vous y rencontrez des artistes de rue, des étudiants, des restaurateurs d’antiquités, un garage à gondoles et de bavardes ménagères revenant du marché. Le quartier, comme partout à Venise, regorge de monuments, d’églises et de places. La basilique Santa Maria della Salute se dresse à l’est, le pont de l’Académie qui vous emmène dans des zones plus visitées ou le musée Guggenheim et sa formidable collection d’art moderne. Mais vous y croiserez aussi une gondole transformée en marchand de primeurs, des joueurs de basket en plein match, des ouvriers prenant «l’aperitivo» ou des étudiants en train de réviser attablés à un café sur del Campo Santa Margherita.

Une trattoria ou un restaurant gastronomique: deux adresses pour ne pas se tromper

Da Mamo est une trattoria installée depuis 1987 dans une petite ruelle, non loin du Rialto. Ici, vous êtes certain de goûter une cuisine authentique bien éloignée des attrape-touristes. Les pizzas portent le nom des signes du zodiaque et sont un régal. Côté plats traditionnels, les raviolis frais, l’escalope panée et le poulpe grillé sont des spécialités particulièrement délicieuses. Chez Da Mamo, l’ambiance est chaleureuse et le personnel très accueillant.

Da Mamo: Calle dei Stagneri, 5251, 30124 Venise.

Pizza: 12 euros, plat entre 15 et 23 euros.

À quelques pas de la Piazza San Marco, poussez les portes du «Chat qui rit» un établissement élégant où l’hospitalité est reine. Les chefs, Davide Scarpa et Léonardo Bozzato, s’amusent avec succès à cuisiner les produits de la lagune vénitienne façon contemporaine. Que ce soient pour les noix de Saint-Jacques, le tartare de bœuf ou le jambon cru, chaque ingrédient est d’une qualité irréprochable.

Chat qui rit: Calle Tron San Marco, 1131, 30124 Venise.

Menu dégustation 7 plats, sans le vin: 120 euros, plat à la carte entre 28 et 40 euros.

La Biennale de Venise 2022, les femmes à l’honneur! Le prix du billet est de 25 euros et donne droit à une entrée sur chaque lieu d’exposition (Giardini et Arsenal) le même jour ou des jours différents. La Biennale d’Art contemporain de Venise 2022 se tient jusqu’au 27 novembre. Et fait incroyable pour cette 59e édition, 80% des artistes sont des femmes . Apprêtez-vous à déambuler dans le quartier de l’Arsenal et aux Giardini pour découvrir des œuvres étonnantes et quelque peu surréalistes. Le pavillon polonais est une belle surprise, Malgorzata Mirga-Tas y retrace sous forme de fresque colorée le parcours des Roms à travers l’Europe. Impossible de mentionner toutes les œuvres à découvrir. Citons parmi d’autres, les toiles Art déco de Loïs Mailou Jones, les sculptures en fer-blanc de Regina Cassolo Bracchi ou les lustres en fil de fer de Ruth Asawa.

