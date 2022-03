Idée week-end: se promener sur le pont d’Avignon

Evadez-vous à Avignon le temps d’un week-end crédit photo : Getty images

Du Palais des Papes au célèbre pont, en passant par le centre historique, les choses à voir et à faire ne manquent pas en Avignon. Et si le temps vous est compté, il va falloir jouer serré pour aller à l’essentiel tout en vous laissant bercer par la douceur de vivre de cette ville unique.

Tout commence par une comptine sur le Pont Saint-Bénezet

Ce pont si cher aux enfants fut construit au XIIe siècle et fut immortalisé par la célèbre comptine «Sur le pont d’Avignon» au XVe siècle. Depuis, il connut bien des misères et fut endommagé à la suite de guerres et de crues du Rhône. Il dut donc être reconstruit à plusieurs reprises, et resta longtemps le seul pont permettant de traverser le Rhône entre Lyon et la mer Méditerranée.

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, tout comme le Palais des Papes depuis 1995, il attire plus de 400.000 visiteurs par an. Pourtant, il ne reste aujourd’hui qu’un vestige de pont avec ses 4 arches sur les 22 qu’il avait à l’origine. Mais vous pouvez l’imaginer dans sa totalité en visitant l’exposition permanente dans l’espace muséographique «Le Pont retrouvé». On vous y propose des animations interactives sur son histoire et sa construction ainsi qu’une création numérique où le pont apparaît en 3D.

Le Palais des Papes, la fierté de la ville

Le Palais des Papes est là pour rappeler l’époque fastueuse pendant laquelle Avignon a volé la vedette à Rome et au Vatican. Édifié à partir de 1335, en moins de vingt années, il est l’œuvre de deux papes bâtisseurs, Benoît XII et Clément VI. Le monument constitue le plus important palais gothique de l‘Occident. Sa visite vous promène dans une vingtaine de lieux riches en Histoire. Vous ne pouvez pas manquer les appartements privés du pape et leurs fabuleuses fresques exécutées par l’artiste italien Matteo Giovannetti. En face de l’entrée, la Tour du Pape a été construite pour abriter les trésors et les documents secrets. À l’intérieur vous pénétrerez dans la salle des festins où se sont déroulés des banquets légendaires. Tout en haut, la Terrasse des Grands Dignitaires vous offre un panorama magnifique sur le palais, la ville et le fleuve.

Le Palais des Papes est toujours vivant. Tout au long de l’année y sont organisés des expositions, des visites à thèmes et des concerts. L’été, une grande exposition d’art occupe la Grande Chapelle alors qu’en juillet, le Festival d’Avignon, créé par Jean Vilar en 1947, se déroule dans la Cour d’Honneur. En août et septembre, le spectacle «Les luminescences d’Avignon» vous fera vivre un moment incroyable et magique. Ce show monumental accompagné vous emmènera dans un voyage à 360° et vous fera vivre l’Histoire du palais, de la ville et de la région.

Le centre historique pour flâner en toute quiétude

Le centre historique avec ses ruelles étroites vous donne l’impression de vous balader plusieurs siècles en arrière. Il est entouré par des remparts médiévaux de près de 5 kilomètres de long datant du XIVe siècle. La rue de la République est au cœur de la ville. Elle vous offre de nombreux endroits à découvrir, musées , théâtre, hôtel de ville, opéra, et de nombreuses boutiques pour faire du shopping.

À son bout se trouve la Place de l’Horloge. Cette place toujours animée est bordée de terrasses, cafés et restaurants. C’est le lieu idéal pour faire une pause gourmande ou rafraîchissante. La rue des Teinturiers est authentique avec ses pavés du Moyen Âge. Autrefois, la rivière la Sorgue qui la longe actionnait plus de 20 moulins à eau, qui servaient à la production de textile. Seulement quatre subsistent de nos jours. Plantée de platanes, cette charmante rue est devenue le lieu préféré de la jeunesse qui s’y retrouve dans les bars à vins. Si vous recherchez le luxe, prenez la direction de la rue Joseph Vernet qui est la plus chic de la ville. Elle regroupe de nombreuses boutiques de luxe et des restaurants gastronomiques . Les hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe siècle aux façades décorées lui confèrent un caractère aristocratique.

Enfin, si vous souhaitez ramener des produits frais locaux, rendez-vous au marché couvert des Halles. Son mur végétal et la qualité des produits proposés par des artisans de qualité en font un endroit incontournable.

Des spécialités provençales pour le bonheur de vos papilles Chef-lieu de la Provence des terres, Avignon est une ville où la cuisine provençale est à l’honneur. Les petites rues de la vieille ville fortifiée cachent de nombreux restaurants où l’on pratique une cuisine traditionnelle. À Noël, les boulangeries rivalisent d’habileté pour proposer la ribambelle des 13 desserts. Côté plateau de fromages, Le Picodon AOP, Le Banon feuille AOP et les fromages de chèvre peuvent être exceptionnels s’ils sont bien choisis. En plein centre-ville, La Maison du Fromage offre un choix de grande qualité. Les plats traditionnels sont la Daube provençale, la Ratatouille, les Pieds paquets, le Grand aïoli ou l’Artichaut à la barigoule. Des restaurants traditionnels comme la Maison de la Tour ou le Restaurant Sevin sont des endroits où vous êtes certains de vous régaler. À la Maison Feste, vous vous régalerez avec la Caillette ou l’Agneau de Provence. Pensez à ramener du Nougat, de la tapenade ou des Berlingots.

A lire aussi:

Visiter Toulouse pour voir la vie en rose

Visitez Bordeaux le temps d’un long week-end

À Nice, respirez un parfum d’Italie