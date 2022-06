Idée week-end: prenez le temps à Albi

Albi est une ville méconnue qui mérite pourtant qu’on s’y arrête. crédit photo : Getty Images

Albi est une ville méconnue qui mérite pourtant qu’on s’y arrête. Surnommée “La Rouge” du fait de son architecture en briques, Albi est une splendide ville d’art à l’histoire passionnante. Sa cité épiscopale est entrée en 2010 au Patrimoine mondial de l’Unesco.

La cité épiscopale, un retour au Moyen Âge

À Albi, c’est un quartier entier qui vous plonge en plein Moyen Âge. Découvrez l’imposante cathédrale Sainte-Cécile, le palais de la Berbie, le Pont-vieux, les berges du Tarn. La brique est la particularité de la cité. Fabriquée sur place avec la terre récoltée dans le Tarn, elle donne des couleurs qui varient du rouge au rose, selon la lumière. La cathédrale et le palais Berbie comptent parmi les plus grandes constructions de brique cuite au monde. Visible de tous les côtés de la ville, la cathédrale imposante par la majesté de son clocher est comme un phare qui balise la route et invite à s’en rapprocher. L’ancien palais des évêques, le palais de la Berbie, est l’un des plus anciens châteaux de France. Construit au XIIIe siècle, il est l’écrin prestigieux du musée Toulouse-Lautrec, de réputation internationale.

Il est conseillé d’acheter l’Albi City Pass. Pour 14 euros , il comprend l’entrée dans le grand chœur de la cathédrale et une entrée au palais de la Berbie. Il vous offre aussi de nombreuses réductions shopping. Vous pouvez vous le procurer en ligne ou auprès de l’Office de tourisme au 42, rue Mariès.

Une collection unique de tableaux de Toulouse-Lautrec

C’est donc dans le palais de la Berbie que vous pourrez découvrir la plus importante collection d’œuvres de Toulouse-Lautrec. Salle après salle, suivez l’évolution de cet artiste atypique. Les premières salles sont consacrées à ses œuvres de jeunesse représentant sa famille, ses amis et son thème de prédilection, les animaux. Au fil de sa vie, ses tableaux évoluent. Les dernières salles vous plongent dans la vie des maisons closes et dans le monde du cirque. Visiter le musée, c’est rencontrer l’homme, cet Albigeois dont la ville est si fière.

Prix du billet adulte: 10 euros ; tarif réduit: 8 euros ; gratuit pour les enfants.

Albi, une ville fleurie

Albi, distinguée par son label quatre fleurs, accorde une place prépondérante à la nature. De parcs en jardins, des berges aux bases de loisirs, la nature s’invite en ville. Entre deux visites, accordez-vous une pause verte. À deux pas du tumulte des rues commerçantes, se trouve le jardin du cloître Saint-Salvi: un trésor de verdure et de quiétude. En vous promenant le long du Tarn, vous aurez une autre vue sur les remparts du palais de la Berbie.

Vous apprécierez aussi le panorama sur les anciens moulins. Les berges sont balisées “Échappée verte”, un itinéraire de balade urbaine sur 4 kilomètres. Footing, promenade et VTT sont autant d’activités que les Albigeois adorent pratiquer le long du Tarn. Le parc Rochegude est un poumon de verdure de 4 hectares en centre-ville. Lieu de promenade et de détente, il propose différentes atmosphères: jardins à la française et à l’anglaise, jardin des senteurs et île aux oiseaux composent ce labyrinthe de verdure. Des statues romantiques se dressent dans les massifs et plus de 80 variétés d’arbres sont à découvrir.

Les marchés albigeois, tout un monde à découvrir

Albi s’inscrit dans la tradition des villes de marché. Vous y trouverez des producteurs locaux, des adresses gourmandes et découvrirez des produits authentiques de qualité. C’est aussi le temps de chiner du côté du marché aux puces. Chaque semaine, plus de 150 commerçants, producteurs, artisans et artistes prennent place sur les six marchés de la ville. Situé dans un écrin historique, le marché couvert est une invitation à la gourmandise et contribue largement à l’animation de la vie locale. Il est ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h et le week-end. C’est un lieu incontournable de rencontres pour les Albigeois. En collaboration avec la Chambre d’agriculture du Tarn, la ville d’Albi a ouvert un marché de producteurs sous la halle du foirail du Castelviel. Venus des alentours de la ville, maraîchers, apiculteurs, fromagers, vignerons et boulangers proposent leurs produits tous les jeudis de 16h à 20h. C’est dans cette halle du Casteviel qu’a lieu le samedi matin le marché aux puces.

Le vignoble de Gaillac, l’un des plus anciens de France Gaillac est un des plus anciens vignobles de Gaule. On y a découvert des amphores datant du IIe siècle avant J.-C. Se promener parmi ses vignobles, c’est se balader dans une Toscane à la française. Faites un tour des villages et laissez-vous enchanter. Après avoir visité Gaillac, allez à Lisle-sur-Tarn, avant de grimper jusqu’à Puycelsi, le village imprenable au-dessus de la forêt de Gresigne. Découvrez ensuite Castelnau-de-Montmiral, la bastide aux trésors enfouis. Partout, poussez la grille des domaines, rencontrez des vignerons passionnés qui vous feront goûter leurs vins et vous raconteront leur histoire. Cépages, vinification, vendanges, apéros-concerts, visites des vignobles… s’immerger dans le vignoble de Gaillac, c’est découvrir un monde nouveau!

A lire aussi:

Idée week-end: découvrez les incontournables de Dijon

Idée week-end: visitez Le Crotoy, une station balnéaire pour profiter de la baie de Somme en famille

Idée Week-end de luxe à Monaco