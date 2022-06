Idée week-end: partez hors saison sur le bassin d’Arcachon

Profitez du bassin d’Arcachon le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

Le bassin d’Arcachon est devenu un lieu très prisé par les touristes. Pour éviter la foule et profiter de la dune du Pilat, d’une balade à l’océan et de promenades dans les villages de pêcheurs, mieux vaut y aller avant l’été ou pour l’été indien.

Arcachon, une ville à la mode depuis le XIXe siècle

La mode des vacances à Arcachon ne date pas d’hier. La station a vu le jour au XIXe siècle pour accueillir les estivants en mal de villégiature. En quelques décennies, les dunes jusque-là sauvages ont été loties. De 1862 à 1865, les frères Pereire, architectes en vogue, ont construit “la Ville d’hiver” pour une riche clientèle qui venait chercher un climat doux de novembre à mars. Ce quartier situé sur les hauteurs est resté quasiment intact. Près de 300 villas à l’architecture extravagante témoignent de l’histoire de la ville.

S’y trouve aussi l’observatoire Sainte-Cécile. Il offre une vue imprenable sur tout le bassin et les pinèdes environnantes. Par la suite, Arcachon est devenu la “Ville des quatre saisons”. Le Parc mauresque, le Casino, le boulevard de la Plage et la place des Marquises sont des lieux où il fait bon flâner. De nombreux hôtels et restaurants permettent de passer un séjour agréable.

La dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe

L’ascension de cette célèbre dune qui domine la région est fatigante, mais, une fois arrivé au sommet, le spectacle récompense l’effort. La dune du Pilat est un site unique avec ses 110 mètres de haut et ses 3 kilomètres de long. Mais ce monument naturel est en danger, il se déplace inexorablement vers le massif forestier, c’est donc un site à respecter et à protéger.

Si vous voulez prendre encore plus d’altitude, découvrez le vol en parapente et admirez la vue depuis les airs. Le baptême de l’air vous coûtera entre 60 et 110 euros , comptez 30 euros supplémentaires pour emporter une vidéo de votre exploit. Pour vivre un moment de rêve, offrez-vous une nuit à l’Hôtel de la Co(o)rniche. Depuis sa construction en 1930, c’est un endroit mythique pour tous les amoureux du bassin. Pour Philippe Starck, qui l’a récemment entièrement redécoré, “c’est le plus bel endroit du monde”. Comptez de 400 euros à 1.500 euros la nuit, selon le standing de la chambre et la saison. Si vous voulez déjeuner ou dîner sur l’extraordinaire terrasse, il vous en coûtera environ 60 euros par personne sans les boissons.

La Co(o)rniche: 46 avenue Louis Gaume, 33115 La Teste-de-Buch.

L’authenticité et le charme des villages de pêcheurs

Même si le bassin d’Arcachon a été récupéré par les riches touristes, les villages ostréicoles qui l’entourent lui confèrent un charme particulier. Partez à vélo , à pied ou en bateau et découvrez les petites ruelles bordées de cabanes en bois de toutes les couleurs. Vous pouvez bien sûr vous arrêter dans l’une d’entre elles pour y déguster des huîtres, les pieds dans l’eau. Là encore, la saison idéale pour se promener est le printemps ou l’automne, loin des hordes de Parisiens et à l’abri de la flambée des prix spécial touristes. Faites le tour du bassin et arrêtez-vous dans un des villages ostréicoles qui répondent aux noms de Gujan-Mestras, Biganos, Andernos, Arès ou Le Canon. Le seul d’entre eux inscrit au patrimoine national en tant que “site pittoresque de France” est le village de L’Herbe, célèbre pour sa chapelle de la Villa algérienne et son village authentique. Mais tous valent le détour. Si la marée est haute, ne manquez pas de piquer une tête dans le bassin.

Le Cap-Ferret, le nouveau Saint-Tropez

En face d’Arcachon et de la dune du Pilat, Le Cap-Ferret est aujourd’hui une station hyper mode, très fréquentée du 15 juillet au 15 août. Depuis le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs , tout le show-bizz se fait construire dans les règles de l’art des maisons en bois valant une petite fortune.

Les villas en première ligne sur l’eau peuvent atteindre des prix autour de 8 millions d’euros . Et pourtant, il y a à peine un siècle, Le Cap était une langue de terre habitée par les gardiens du phare, les pêcheurs et les ostréiculteurs. À l’époque, pour faire ses courses, on traversait le Bassin en bateau direction Arcachon. L’avantage du Cap-Ferret est d’offrir une double exposition, d’un côté le calme du Bassin, de l’autre l’agitation de l’océan très prisé par les surfeurs. Ne manquez pas d’aller déjeuner ou dîner “Chez Hortense”, un restaurant historique du Cap-Ferret idéalement situé face à la dune du Pilat et au bassin d’Arcachon, tout au bout de l’avenue du Sémaphore. Dans les années 1970, c’était une adresse typique connue par les gens du coin. Aujourd’hui, vous y croiserez Marion Cotillard et François Cluzet et dépenserez une centaine d’euros pour faire partie des VIP. Pensez à réserver car les places sont chères (tél.: 05 56 60 62 56).

Les cabanes tchanquées de l’île aux Oiseaux De nombreux prestataires proposent des billets pour visiter l’île aux Oiseaux. Les tarifs vont dépendre de l’option choisie: en bateau, à pied, en kayak ou en hélicoptère, l’île aux Oiseaux se visite de mille façons. La plus courante est la visite commentée en bateau. Tarifs pour une visite simple sans escale (2 heures): 17 euros pour les adultes, 12 euros pour les enfants de moins de 12 ans. Au départ d’Arcachon, d’Andernos ou du Cap-Ferret, embarquez à bord d’une pinasse ou d’un bateau de promenade pour découvrir l’île aux Oiseaux et ses fameuses cabanes tchanquées. Ce sont ces cabanes sur pilotis, construites à l’époque pour la surveillance des parcs à huîtres, qui ont fait la couverture de tous les magazines de décoration. À marée haute, vous pourrez approcher et les contourner depuis votre embarcation. À marée basse, elles dévoilent leurs fondations et c’est pieds nus, dans la vase, que vous les découvrirez. Vous pouvez louer une pinasse pour 8 personnes, au tarif de 600 euros la journée. Attention à ne pas laisser vous faire surprendre par la marée, vous devrez passer la nuit échoués sur le sable.

