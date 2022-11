Idée week-end: Noël au pays des châteaux de la Loire

7 des plus célèbres châteaux de la Loire célèbrent l’esprit des fêtes. crédit photo : Capture d’écran @https://reservation.tours-tourisme.fr/

Venez vivre un Noël féerique en Touraine. Du samedi 3 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, sept des plus célèbres châteaux de la vallée de la Loire (Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches et Villandry) se parent de leurs habits de lumière pour célébrer l’esprit des fêtes à travers d’exceptionnels parcours de visite et de nombreuses animations.

Noël au pays des châteaux: 7 parcours, 7 thèmes, 7 fois plus d’émerveillement

Vivez la magie des fêtes de fin d’année puissance XXL avec “Noël au pays des châteaux”, un événement exceptionnel organisé par sept des plus illustres monuments du Val de Loire. Une occasion unique de découvrir ces géants de pierre parés de leurs plus beaux atours. Sapins, lumières, bougies, mises en scène, crèche géante… chacun des sept châteaux vous invite à découvrir son univers.

Château royal d’Amboise: “Noël, rêves d’enfance - Il est minuit!”

Symbole de la Nativité pour les chrétiens, les douze coups de minuit du 24 décembre incarnent la paix, la joie, le partage et la réunion entre les générations. Venez célébrer ce moment magique attendu par tous.

Pour les gourmands: stand avec boissons chaudes, crêpes et gaufres installé dans la cour d’honneur du château tous les après-midi du 26 au 31 décembre.

Château d’Azay-le-Rideau: “Un Noël au château des délices”

Découvrez un parcours qui mêle gourmandise et arts de la table grâce aux créations de Corinne Bernizet associant tissus précieux et objets anciens.

Guidés par Dame Bertille, les visiteurs perceront les secrets de la gastronomie au XIXe siècle. Vous pourrez également découvrir le château à travers l’évolution du goût et de la gourmandise.

Château de Chenonceau: “Noël à Chenonceau: tables de rêve, tables de fête”

Découvrez les sublimes créations de l’Atelier floral du château et de son designer sacré Meilleur ouvrier de France, Jean-François Boucher, consacrées à l’art de la table: table forestière, table tout chocolat dans les cuisines, table baroque, sans oublier la table vénitienne dans la Grande Galerie surplombant le Cher. Parmi les multiples animations, visite œno-sensorielle, atelier de création florale pour les enfants, masterclass art floral consacrée aux tables de réveillon, atelier sur l’art de recevoir à la Renaissance…

Forteresse royale de Chinon: “Mythes et légendes de Noël: la légende du Château englouti”

Le château revisite les codes traditionnels des contes de fées en invitant des artistes qui font la part belle aux végétaux. Hautes tours, dragon à vaincre et princesse à sauver: tous les éléments sont réunis pour une aventure placée sous le signe de Noël.

Château de Langeais: “Noël en lumières”

La lumière est au cœur des fêtes de Noël au château de Langeais: lanternes, guirlandes et bougies illuminent la salle du banquet, les chambres ou la voûte majestueuse de la Salle des preux.

Les enfants pourront assister à une balade contée, ou s’initier à la calligraphie en réalisant une carte de vœux personnalisée.

Cité royale de Loches

Le château de Loches poursuit son exploration des contes de Noël en invitant petits et grands à découvrir l’histoire du “Grinch”, ce croque-mitaine vert bien décidé à gâcher la fête dans le petit village de Chouville. Suivez les aventures du célèbre personnage créé par Theodor Seuss Geisel, dit Dr. Seuss, tout en arpentant le donjon millénaire et le logis royal. De nombreuses animations viendront ponctuer les festivités: lecture du conte, visite thématique “Un château en hiver” ou encore visite nocturne rythmée par des concerts de Noël.

Château de Villandry: “À Noël, la nature s’invite au château”

Villandry est avant tout connu pour ses magnifiques jardins, mais c’est également une demeure de famille à l’atmosphère chaleureuse et conviviale. Cette année pour Noël, la nature s’invite au château. Une “forêt enchantée” peuplée d’oiseaux et d’animaux transforme les combles en conte de fées végétal. Dehors, les jardins revêtent leurs habits de fête: alignement de topiaires, mosaïque de choux d’ornement et allées de tilleuls constituent le cadre idéal pour une balade hivernale.

De bons plans pour profiter au mieux de votre séjour

Pour vous permettre de découvrir plusieurs châteaux du parcours, des pass à tarif préférentiel seront mis en vente pendant la durée de l’opération: 35 euros pour 3 châteaux, 55 euros pour 5 châteaux et 70 euros pour 7 châteaux. Ils vous permettront également de bénéficier de remises auprès de divers partenaires. Renseignement sur Touraine Loire Valley .

Par ailleurs, l’Office de tourisme Tours-Val de Loire propose un séjour spécial “Noël au pays des châteaux”, pour les individuels comme pour les groupes. Enfin, côté transports, Rémi (Réseau de mobilité interurbaine de la région) commercialise deux pass pour voyager en illimité et profiter de tarifs réduits dans certains sites sur présentation de votre titre de transport:

Pass Rémi Découverte (région Centre-Val de Loire): 45 euros pour 2 jours ou 60 euros pour 3 jours, pour un groupe jusqu’à 5 personnes.

pour 2 jours ou pour 3 jours, pour un groupe jusqu’à 5 personnes. Pass Rémi Découverte Plus (régions Centre-Val de Loire et Ile-de-France): 95 euros pour 2 jours ou 120 euros pour 3 jours, pour un groupe jusqu’à 5 personnes.

Le Centre-Val de Loire, première région de France pour le tourisme à vélo Les professionnels du tourisme se frottent les mains: après deux années noires, le bilan de la saison 2022 est très positif. La région Centre-Val de Loire arrive même dans le trio de tête en termes de hausse de l’activité touristique par rapport à 2019, aux côtés de la Bourgogne-Franche-Comté et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 4.500 kilomètres d’itinéraires cyclables, le Centre-Val de Loire est la première région pour le tourisme à vélo. La fréquentation du circuit emblématique de la “Loire à vélo” a progressé de 18% par rapport à 2019. De janvier à août 2022, plus de 46.500 passages de vélos ont été enregistrés en moyenne par compteur tout au long de l’itinéraire.

