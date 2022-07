Idée week-end: Le Havre pour un moment de paix

(Re)découvrez Le Havre le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

Aérée, lumineuse et dynamique, la Cité océane surprend par l’ambiance qu’elle dégage. Avec son front de mer aménagé, ses musées, ses galeries d’art, ses festivals et son centre-ville classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est bien simple, au Havre, on ne s’ennuie jamais!

Une métropole qui renaquit de ses cendres

Plus grande ville de Normandie, Le Havre est situé à 2 heures de Paris . C’est une ville à la modernité radicale. En effet, la ville fut sinistrée pendant la Seconde Guerre mondiale. L’occupation allemande et surtout les bombardements alliés des 5 et 6 septembre 1944 ont anéanti le centre-ville, provoquant plusieurs milliers de morts, la destruction de 20.000 habitations et jetant à la rue près de 80.000 Havrais. Il leur a donc fallu trouver la force de se réinventer.

En 2005, le centre reconstruit par Auguste Perret après la Seconde Guerre mondiale est inscrit par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Le Havre se révèle ainsi aux yeux du monde sous un nouveau jour. Le Havre, ville Phénix, porte toujours aussi bien la devise que lui a donnée son créateur François Ier “ Nutrisco et extinguo ”: nourrir le bon feu, éteindre le mauvais.

Le Havre vu de la mer

Le Havre est un port encore en pleine activité. Prenez un ticket entre 13 et 15 euros et embarquez pour visiter Le Havre côté mer. Guidé par un capitaine averti, découvrez l’écluse François Ier qui fut la plus grande au monde jusqu’en 1989. Au cours de cette visite, vous constaterez la diversité des activités portuaires et les différents types de navires utilisés: pétroliers, huiliers, minéraliers, porte-conteneurs, remorqueurs, bateaux d’avitaillement.

Ce sera également l’occasion d’observer la diversité des infrastructures portuaires, comme le quai de Southampton en plein cœur du Havre, où est installée “l’arche de containers” de l’artiste contemporain Vincent Ganivet. À l’issue de cette visite, vous pourrez observer les paquebots en escale et admirer Le Havre vu de la mer lors d’un passage le long de la plage.

Le quartier Perret, un exemple d’urbanisme des années 1950

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Le Havre, qualifié de “ville-martyre”, est rasé à 80%. La reconstruction devient alors priorité nationale. Le gouvernement français demande à un grand spécialiste du béton armé, Auguste Perret, de se charger du chantier. Il imagine une ville respectant les doctrines modernes, tout en gardant à l’esprit la composition historique de la cité. Il s’inspire des anciens plans du Havre. Chaque site, chaque rue retrouve sa place d’avant-guerre.

Auguste Perret a suivi son idée première: “Ce qui distinguera Le Havre, c’est une architecture qui obéira à une loi d’harmonie.” La singularité architecturale du Havre est depuis 2005 reconnue dans le monde entier. Pour compléter votre balade, n’hésitez pas à pousser la porte de “l’appartement témoin Perret”, rue de Paris. Entièrement meublé et décoré dans le goût des années 1950, il servait de modèle pour la réalisation de nouveaux logements et permet d’en apprendre plus sur la reconstruction de la ville.

Le MuMa ou musée André Malraux, une des fiertés de la ville

Situé au bord de la mer, le Musée d’art moderne André Malraux offre une architecture entièrement dédiée à l’espace et à la lumière. Inauguré en 1845, le premier musée du Havre a vécu une histoire mouvementée avant de devenir ce qu’il est. Détruit pendant la guerre, il fut réinventé dans les années 1950 avec un esprit de modernité incroyable. Cube de verre, d’acier et d’aluminium bénéficiant de sources d’éclairage de tous côtés, cette figure de proue de la ville située à l’entrée du port est le premier musée édifié après la guerre, et s’impose comme un manifeste de l’architecture moderne et minimale. Renoir, Dufy, van Dongen, Manet ou Marquet, la collection de peintures est impressionnante et nombre d’amateurs font le voyage pour l’admirer. Le prix de la visite est de 10 euros et de 6 euros pour les tarifs réduits.

À Étretat, sur les traces d’Arsène Lupin Le succès de la série Lupin avec Omar Sy sur Netflix attire les visiteurs à Étretat . Les touristes découvrent la station balnéaire normande, décor des aventures d’Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur. Le Clos Lupin, maison de villégiature de l’auteur Maurice Leblanc, est devenu un musée dédié à l’irrésistible Arsène. À l’accueil, il vous est remis le matériel indispensable à la découverte d’un itinéraire scénographique avec le plus grand des voleurs. Huit étapes palpitantes dans l’imaginaire de Lupin s’enchaînent dans une décoration début du XXe siècle. Le tarif des billets pour la visite de cette maison classée “Maisons des illustres” est de 8,5 euros pour les adultes et de 6 euros pour les enfants.

À lire aussi:

Idée week-end: à Nice, respirez un parfum d’Italie

Idée week-end: visitez Bordeaux au cœur de la région viticole

Idée week-end: visitez Toulouse pour voir la vie en rose