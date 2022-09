Idée week-end: jouez-la romantique au lac de Côme!

Profitez d’une parenthèse enchantée au lac de Côme crédit photo : Getty images

On entre dans la saison idéale pour s’offrir un séjour inoubliable sur l’un des plus beaux lacs d’Italie. Situé à 45 kilomètres de Milan, le lac de Côme vous offre de quoi vous faire des souvenirs incroyables. Découvertes historiques, merveilleux paysages, grands restaurants et hôtels de luxe, voilà de quoi vivre une parenthèse enchantée.

De villes en villages

Le lac de Côme est entouré de petites villes charmantes comme Lecco, Menaggio et bien sûr Côme. Chacune d’entre elles vous invite à des découvertes historiques et gastronomiques. Côme est la plus grande ville autour du lac. Son centre historique et ses remparts méritent de s’y arrêter. Mais surtout, n’hésitez pas à emprunter son téléphérique, il vous mènera au petit village de Brunate d’où vous pourrez admirer un point de vue superbe sur le lac.

Lecco est la ville la plus touristique, appréciée pour la beauté du paysage et ses commerces. À Menaggio, un village de 3.000 habitants, la promenade au bord du lac est une des plus belles de la région. Il y a beaucoup d’autres villages qui méritent le détour. Partout des églises, des places et des paysages attireront votre attention.

Déjeuner romantique au bord du lac

À Tremezzo, vous pourrez tout d’abord admirer la Villa Carlotta. Construite à la fin du XIIe siècle par une grande famille milanaise. Ce lieu ne peut que vous enchanter, aussi bien par ses intérieurs somptueux que par ses jardins magnifiques. Le prix de l’entrée est de 12 euros pour le plein tarif et de 6 euros pour les étudiants et plus de 65 ans. À moins de 300 mètres de ce lieu de rêve se trouve une institution du lac de Côme, le Grand Hôtel Tremezzo. Avec ses jardins extraordinaires, son service cinq étoiles et sa piscine sur le lac, c’est un endroit magique où il fait bon déjeuner. Le restaurant gastronomique «La Terrazza Gualtiero Marchesi» est un restaurant très haut de gamme avec une des plus belles vues sur le lac. Comptez 200 euros par personne sans le vin pour une expérience inoubliable.

La Villa Lario Resort pour un séjour de stars

Encadrée par les montagnes et le lac, la Villa Lario Resort est un palace de très grand luxe qui vous offre le meilleur. Situé dans la jolie petite ville de Mandello del Lario, cet établissement dispose d’un héliport et d’un quai privé et accueille une clientèle de stars et de grandes fortunes. Les suites sont équipées de salles de bains en marbre et décorées de mobilier précieux. Certaines d’entre elles disposent d’une grande terrasse donnant sur le lac. Le prix d’une nuit est compris entre 650 et 3.600 euros selon la catégorie de la chambre et la saison. Comble du luxe, vous pouvez louer un bateau privé pour 1.350 euros et profiter ainsi du lac d’une façon inoubliable.

Passez une nuit dans un palace à Milan Avant de partir pour le lac de Côme, profitez de Milan en passant une nuit au Bvlgari Hôtel. Riche d’un fort héritage culturel et situé en plein cœur de Milan, cet hôtel cinq étoiles est installé dans un palais du XVIIIe siècle. Son vaste jardin et son spa en font une véritable oasis de tranquillité. Quant à la superbe piscine décorée de carreaux en or, c’est un lieu de luxe pur. Il faut compter entre 1.570 euros la nuit pour une chambre classique et 6.400 euros pour la suite la plus luxueuse.

À lire aussi:

Idée week-end: à Nice, respirez un parfum d’Italie

Les 5 restaurants étoilés les plus chers du monde