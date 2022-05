Idée week-end: des maisons de rêve à visiter en France

Découvrez 4 maisons de rêve à visiter en France. crédit photo : Berthold Werner

Il existe en France des maisons incroyables et bien cachées que l’on peut visiter. Souvent méconnues, elles vous réservent un moment d’exception dans des jardins de rêve. Il est même parfois possible de les louer pour organiser un mariage ou une réception inoubliable.

La villa Ephrussi de Rothschild, visite au pays des merveilles

Entre Nice et Monaco , dominant la prestigieuse presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la villa Ephrussi de Rothschild est l’une des plus belles de la Côte d’Azur. La fille du baron Alphonse de Rothschild fit construire cette demeure exceptionnelle entre 1907 et 1910. Elle décida de faire concevoir le jardin principal comme le pont d’un paquebot. Ainsi, peu importe l’endroit où se porte le regard, on voit la mer!

L’excentrique baronne engagea même des figurants pour déambuler dans les jardins, habillés en marin. À l’intérieur, avec ses collections remarquables, ou dans les neuf jardins reconnus par le label “Jardin remarquable”, ici tout est luxe calme et volupté. La villa se visite et on peut même y déjeuner ou y goûter sous les orangers de la terrasse. Du 14 au 15 mai, vous êtes invité à y assister à la Fête des roses. Enfin, les plus chanceux peuvent y organiser des réceptions jusqu’à 350 personnes, histoire de passer un moment de rêve.

Prix des visites plein tarif: 16 euros. Tarif réduit: de 11 à 15 euros.

La villa Arnaga pour jouer à Cyrano de Bergerac

Au sud de Bayonne, à Cambo-les-Bains, se trouve la maison tout droit sortie de l’imagination d’Edmond Rostand. C’est une villa inspirée des fermes basques à façade blanche et pans de bois rouges. Mais l’auteur de Cyrano de Bergerac a conçu l’intérieur comme un somptueux décor de théâtre. Autour de la maison, l’écrivain a créé des jardins sur plus de 15 hectares. À l’ouest, vous pouvez admirer un jardin à la française avec des bassins, un miroir d’eau et une pergola et, à l’est, un magnifique jardin à l’anglaise vous attend.

À l’intérieur, une collection originale d’œuvres et de souvenirs évoquant le célèbre propriétaire de la villa Arnaga vous fait perdre la notion du temps. C’est donc une parenthèse enchantée que vous vivrez en pénétrant dans cette maison théâtrale.

Prix des visites plein tarif: 8,50 euros. Tarif réduit: de 7 à 4 euros.

Le château de la Colle Noire, un écrin signé Christian Dior

Situé à l’entrée du Pays de Fayence, à Montauroux, le château de la Colle Noire fut pendant longtemps la propriété d’une riche famille varoise avant d’être vendu, en 1950, au couturier Christian Dior. Aujourd’hui, il appartient, à la maison Dior qui y fait vivre l’esprit du créateur en organisant des événements et des expositions.

Le château de la Colle Noire est avant tout un magnifique jardin où Christian Dior exprima avec démesure sa passion pour les fleurs. Il n’a jamais cessé d’y planter et d’entretenir des roses de mai, des jasmins de Grasse, mais aussi des champs d’oliviers et d’arbres fruitiers. Ses fleurs fétiches comme le muguet, l’agapanthe, la tulipe et la violette ont été replantées. Le caractère provençal et enivrant de ce jardin tel que l’avait voulu le couturier parfumeur est à présent retrouvé. Le château est ouvert certains jours à la visite et vous pouvez aussi le louer pour organiser une fête magique.

La villa Cavrois de Robert Mallet-Stevens, un chef-d’œuvre à visiter près de Lille Prix des visites plein tarif: 9,50 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées et les demandeurs d’emploi. Bien loin des paradis du sud ou de la côte Atlantique, la villa Cavrois attend votre visite à quelques kilomètres de Roubaix. Paul Cavrois, riche industriel, fit ériger en 1929 cette villa au style moderniste. À cette époque, il n’était pas rare que l’élite locale se fasse construire de riches demeures au style pompeux. Mais Paul Cavrois cassa tous les conventions en confiant son projet à un architecte novateur, Robert Mallet-Stevens. En 1929, cela fit un beau scandale dans la région et même en France. Abandonnée à la suite du décès de Madame Cavrois, en 1986, la villa connut des années noires pendant lesquelles elle fut victime des squatteurs et des promoteurs. Rachetée en 2001 par l’État, il fallut treize ans de travaux pour la restaurer dans son état de 1932. Vous pouvez donc vous promener dans le parc et admirer le miroir d’eau, monter au belvédère et sur les toits-terrasses. À l’intérieur, le choix des matériaux précieux comme le poirier ou le marbre, ainsi que la modernité des pièces et du mobilier ne pourront que vous étonner. Visiter la villa Cavrois, c’est rendre hommage à un architecte visionnaire.

