Idée week-end: découvrez les moules de la baie du Mont-Saint-Michel

L’Auberge de la Mère Poulard pour séjourner dans un lieu mythique

En 1888, Annette et Victor Poulard ouvrent leur célèbre auberge du Mont-Saint-Michel. Annette Poulard a consacré́ sa vie à cuisiner des repas pour les pèlerins, mais aussi pour les célébrités de son époque. Elle devint une cheffe de cuisine célèbre et l’omelette qu’elle préparait sur les flammes de sa grande cheminée est entrée dans la légende. Vous pouvez encore apprécier le confort et l’authenticité de cette maison historique et traditionnelle. Elle a su conserver le charme et le caractère des belles auberges d’antan. En cette saison, le prix d’une chambre avec vue sur jardin est de 135 euros et de 165 euros si vous avez la chance d’obtenir une chambre avec vue sur la baie. Quant au prix de la fameuse omelette dont la recette demeure secrète, il se situe entre 40 et 47 euros.