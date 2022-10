Idée week-end: Chartres, la ville lumière

Découvrez Chartres en lumières. crédit photo : Getty Images

Direction Chartres, à 1h de Paris, pour découvrir Chartres en lumières. À la nuit tombée, une vingtaine de monuments de la ville s’illuminent dans une scénographie exceptionnelle. Une manière originale de découvrir le riche patrimoine architectural chartrain.

Chartres en lumières, un sublime spectacle nocturne

On connaît surtout Chartres pour sa cathédrale, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Si l’imposant édifice est incontournable, la ville recèle bien d’autres trésors. Pour les faire connaître de manière insolite, la municipalité a créé Chartres en lumières. L’événement permet la mise en valeur du patrimoine par la lumière. Il se tient chaque année d’avril à janvier.

À la nuit tombée, 21 sites patrimoniaux répartis dans le cœur de ville historique revêtent leurs plus belles couleurs. En plus de la cathédrale, la façade du Musée des Beaux-Arts, le théâtre, les églises, ponts, places ou lavoirs se révèlent aux visiteurs lors d’une déambulation féerique et musicale. Sons et lumières se succèdent pour le plaisir des petits comme des grands. Les scénographies tournent en boucle, permettant d’élaborer son propre parcours à travers les ruelles médiévales.

Un patrimoine lumineux et coloré

Chartres en lumières a vu le jour en 2004 et accueille chaque année plus d’un million de visiteurs. Pour perpétuer l’émerveillement, des illuminations inédites sont proposées à chaque nouvelle édition, et de nouveaux sites historiques s’ajoutent au parcours.

Chaque soir, trois portails de la cathédrale s’habillent de lumière. Les images animées projetées sur la façade de la collégiale Saint-André célèbrent la période faste du Moyen-Âge. La fresque murale de Lattre de Tassigny relate les exploits du général Marceau, héros de l’armée révolutionnaire et natif de la commune. La ville rend également hommage à Jean Moulin, grande figure de la Résistance, qui fut préfet d’Eure-et-Loir. Enfin, le spectacle “Pierre, feuille, ciseaux”, présenté pour la première fois cette année, revient sur les pages les plus marquantes de l’histoire de l’hôtel particulier Montescot à travers le regard d’un enfant.

Un savoir-faire hérité du Moyen-Âge

Labellisée Villes et métiers d’art, Chartres est renommée pour son travail autour du vitrail et de la lumière. Des maîtres verriers s’y sont installés dès le Moyen-Âge et ont transmis leur savoir-faire de génération en génération. Certains ateliers sont toujours en activité aujourd’hui. La cathédrale Notre-Dame est mondialement connue pour ses 2.500 mètres carrés de vitraux, et leur fameux bleu de Chartres. Ne quittez pas la ville sans les avoir admirés!

Chartres en lumières

Jusqu’au 14 janvier 2023

Où déguster des Mentchikoffs et du pâté de Chartres, les spécialités culinaires de la ville? Le pâté de Chartres est fabriqué à partir de gibier. À l’origine, il se composait principalement de pluviers guignards, des oiseaux migrateurs qui peuplaient la Beauce. Depuis, ils ont été remplacés par de l’alouette, du canard, du faisan, du perdreau ou de la perdrix. Le pâté est agrémenté de foie gras, de truffes et d’épices. Depuis 2011, il est inscrit à l’inventaire du patrimoine culinaire reconnu patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Rendez-vous au Grand Monarque, 22 place des Épars, pour le déguster en croûte ou en terrine. Le Mentchikoff est un bonbon au cœur praliné-noisette enrobé d’une coque de meringue suisse. Créé par le confiseur Daumesnil à l’automne 1893 pour célébrer l’alliance franco-russe, il tient son nom d’Alexandre Danilovitch, prince Menchikov. Direction la Chocolaterie de Chartres, 14 place Marceau, pour fondre de plaisir.

