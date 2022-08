Idée week-end à Rome: cet été, vivez au rythme de la Dolce Vita

Re(découvrez) Rome le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

La cité plus que millénaire n’a pas perdu son charme au fil des siècles. Rome reste le théâtre de l’excellence culinaire et des vestiges archéologiques que l’on croise à chaque coin de rue. Découverte.

Rome, ville-musée

C’est une ville forgée par 28 siècles d’histoire. Rome, véritable musée à ciel ouvert, fait la part belle aux vieilles pierres. L’homogénéité urbaine de la ville est surprenante. Il n’est pas étonnant, en se baladant au gré de ses envies, de voir ici un amphithéâtre antique, là un palais de style baroque ou encore de profiter des ruelles médiévales au cœur de la ville.

Les espaces verts de la villa Borghèse sont un havre de paix, tout comme la verdoyante villa Torlonia et les environs de la villa Celimontana. Les fontaines de certaines places rappellent le faste d’antan. Les églises qui témoignent des premiers temps de l’ère chrétienne sont légion tout comme les magasins de luxe et les adresses de grandes marques.

La réouverture du temple de Vénus

Mieux qu’une exposition, les touristes ne doivent pas rater la réouverture du temple de Vénus. Fermé depuis 15 mois afin d’être entièrement restauré, ce bijou architectural, édifié sur un podium rectangulaire de 145m de long et de 100m de large, se situe sur la colline en face du Colisée. Sa configuration unique est marquée par un mélange d’architecture grecque et romaine. 200 colonnes de marbre et un décor partiellement en or témoignent de l’importance de l’édifice du temps des romains.

Construit entre 121 et 135, sous l’empereur Hadrien, le temple de Vénus a pu compter en 2020 sur la maison de luxe Fendi qui a déboursé près de 2,5 millions d’euros en collaboration avec le Parc archéologique du Colisée pour cette restauration exceptionnelle. Prix du billet d’entrée: 17 euros ( 2 euros pour les enfants).

L’Aroma et sa vue sur Rome

C’est sans conteste l’une des meilleures adresses romaines située au 125 via Labicana. L’Aroma jouit d’une vue imprenable sur le Colisée. Le restaurant prend place au dernier étage du Palazzo Manfredi. Il a été construit sur les vestiges des casernes de gladiateurs.

Aux fourneaux, le chef Giuseppe Di Iorio s’occupera de vos papilles, tandis que vos yeux scruteront les plus beaux monuments de la ville. Honoré d’une étoile au Guide Michelin, le chef vous fera découvrir le paccheri au caviar et citron ou encore les raviolis alla vignarola. Côté prix, comptez entre 90 et 220 euros le menu.

