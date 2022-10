Idée week-end: à Budapest, un hôtel 5 étoiles point d’ancrage d’un fabuleux séjour

Que faire à Budapest?

Budapest s’étend le long du Danube offrant ainsi un des plus beaux paysages fluviaux d’Europe. Il vous faut absolument emprunter le funiculaire pour monter sur la colline de Buda. Là, vous profiterez d’une des meilleures vues sur la ville. Le château de Buda est l’un des monuments les plus célèbres de Budapest, grâce à son pont des chaînes qu’il faut absolument voir illuminé à la nuit tombante. Le château abrite le Musée d’histoire de la ville (entrée de 3 à 6 euros ), où vous plongerez en plein Moyen Âge. Depuis le château , descendez la rue Tàmok Utca pour aller contempler l’église Mathias. Construite entre le XIIe et le XVe siècle, c’est l’église catholique la plus fréquentée de la capitale hongroise. Redescendez la colline à pied, direction Pest, et allez-vous promener Vàci Utca, une rue commerçante agréable et animée. Au bout, vous arriverez au Marché central inauguré en 1897. Il s’agit du plus grand marché couvert de la ville, où vous trouverez tous les produits locaux. Enfin, ne quittez pas Budapest sans vous rendre aux bains Széchenyi. Inaugurés en 1913, ils possèdent 15 piscines, dont 3 grandes en plein air. À l’intérieur, vous trouverez divers saunas et salles de massage. Se baigner en plein air dans une eau à 37ºC, alors qu’il fait nuit et qu’il gèle, est un souvenir impérissable (billet à 31 euros , gratuit pour les moins de 12 ans).