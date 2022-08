Idée week-end à Bilbao: une expo, trois restos et du repos!

Visitez Bilbao le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

Passer un week-end à Bilbao, c’est bien sûr l’occasion de visiter le musée Guggenheim et son expo de l’été consacrée à Dubuffet. Mais ce serait dommage de ne pas goûter à la cuisine basque et de ne pas profiter du luxe d’un hôtel cinq étoiles. Voici de quoi allier détente et culture.

Le musée Guggenheim Bilbao, une œuvre d’art spectaculaire

Inauguré en 1997, le musée Guggenheim Bilbao, œuvre de l’architecte canado-américain Frank Gehry, constitue un magnifique exemple d’architecture d’avant-garde du XXe siècle. Avec ses 24 000 mètres carrés de superficie, l’édifice s’impose comme un véritable événement architectural, grâce à sa configuration audacieuse et à son design innovateur. Il accueille chaque année plus d’un million de visiteurs.

Trois lieux incontournables à Bilbao

Vous ne pouvez pas manquer le quartier de Las Siete Calles dans le Casco Viejo (vieille ville). Situé sur les rives du fleuve Nervión, il se compose d’étroites ruelles, de places, d’églises et de ponts enjambant le fleuve. C’est l’un des principaux points de chute pour prendre un verre, déguster des tapas et faire du shopping. En Espagne, faites comme les Espagnols et donnez-vous rendez-vous devant la Fontaine du Chien. Elle se trouve dans l’une des ruelles les plus étroites du Casco Viejo, la rue du Perro. Alors qu’elle servait autrefois d’abreuvoir, aujourd’hui cette fontaine, agrémentée de trois tuyaux en forme de tête de lion, est un lieu de rencontre pour les habitants. Pour passer une folle soirée à la mode ibérique, installez-vous au Kafe Antzokia, un des lieux les plus populaires de Bilbao. Vous y découvrirez des concerts et des spectacles de qualité. À la nuit tombée, le café se transforme en boîte de nuit et toute la ville s’y précipite. Reggae, rock, punk ou musique basque, on y danse sur tous les sons dans la joie et la bonne humeur.

Trois des meilleurs restaurants de Bilbao

Ne quittez pas le musée Guggenheim sans vous être installé à une table du restaurant ultramoderne Nerua. Le jeune et talentueux chef Josean Alija y cultive son propre style: arômes, textures et saveurs sont les bases qui définissent sa cuisine.

L’établissement a été récemment classé dans les 100 meilleurs restaurants du monde par le magazine Restaurant . Un menu à 85 euros vous permet de goûter, entre autres, au merlu frit avec piments “choricero” ou aux anchois panés avec pil-pil au poivre vert. Une autre table parmi les meilleures de la ville est celle du Zortziko qui mérite amplement son étoile au Michelin. Mieux vaut réserver à l’avance pour avoir le plaisir de se régaler avec un calmar à l’ail rôti ou une pintade dans sa sauce à la truffe. Le chef basque Daniel García réinvente à sa sauce la cuisine traditionnelle de son terroir.

Le menu propose onze petits plats plus délicieux les uns que les autres. Il est proposé à 115 euros sans le vin . Et comme vous êtes en Espagne, ne prévoyez pas de déjeuner avant 14 heures. Un dernier lieu à ne pas manquer est le Café Iruña, qui a ouvert ses portes en 1903 et est une institution locale. Dans un somptueux décor mauresque, vous y mangerez des plats typiques basques. Les prix des menus vont de 19 à 39 euros pour un déjeuner ou un dîner authentique et tout en saveur.

Séjournez au Meliá Bilbao pour profiter pleinement de votre séjour

Le design élégant de cet hôtel en fait l’une des œuvres architecturales les plus remarquables de la ville. Imaginé par le prestigieux architecte Ricardo Legorreta, le Meliá Bilbao rend également hommage à l’œuvre du sculpteur basque Eduardo Chillida. Situé à côté de l’estuaire de la rivière Nervión, à quelques mètres seulement du musée Guggenheim et du palais Euskalduna, cet hôtel cinq étoiles est un magnifique point d’ancrage pour visiter la ville. Il propose des chambres spacieuses avec de très belles vues et met à votre disposition un spa avec une salle de sport et une piscine chauffée. Les tarifs vont de 120 euros , pour une chambre confortable avec bain à remous et vue sur la ville, à 734 euros pour la suite présidentielle dotée d’une terrasse dominant Bilbao.

L’exposition à ne pas rater Jusqu’au 21 août, vous êtes invité à revisiter la diversité de l’œuvre de Dubuffet dans une exposition intitulée Ardente Célébration . Et jusqu’à la fin de l’année, le musée vous offre l’occasion de découvrir des chefs-d’œuvre souvent absents de ses murs. Vous pourrez ainsi admirer l’iconique image de Marilyn Monroe signée Andy Warhol, ainsi que des remarquables œuvres de l’Allemand Anselm Kiefer et de l’Américain Jean-Michel Basquiat. Le billet, qui donne accès à la collection du musée ainsi qu’aux expositions temporaires, est gratuit pour les moins de 18 ans, coûte 16 euros pour les adultes et 8 euros pour les plus de 65 ans et les étudiants.

