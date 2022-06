Idée week-end: 5 endroits où dormir dans les arbres

Que diriez-vous de passer la nuit dans une cabane? crédit photo : Getty Images

Les beaux jours sont de retour et vous cherchez une idée d’escapade originale et dépaysante pour le week-end? Que diriez-vous de passer la nuit dans une cabane perchée dans les arbres? En mode sportif avec tyrolienne et pont de singe, ou ultra-luxe avec spa privatif, il y en a pour tous les goûts!

Cabanes de Labrousse: communiez avec la nature en Ardèche

Les 9 cabanes du domaine de Labrousse sont construites au cœur d’une forêt de pins Douglas et de châtaigniers. La plus basse est perchée à 4,5 mètres, et la plus haute à 10 mètres. Passez une nuit en pleine nature, bercés par le chant des oiseaux, et profitez de la terrasse pour contempler la cime des arbres et apercevoir des animaux au réveil. Le petit-déjeuner est livré au pied de la cabane, et il est possible de commander des paniers repas.

https://cabanesardeche.com

À partir de 90 euros la nuit

Loire Valley Lodges, les cabanes tourangelles ultra-luxe

À 30 minutes de Tours, au milieu de 300 hectares de forêt, les 18 lodges de 35 mètres carrés bâtis sur pilotis vous offrent une parenthèse pour deux au plus près de la nature. Chacun d’entre eux a été décoré par un artiste contemporain et comporte un spa privé, une terrasse et de larges baies vitrées pour profiter de la végétation environnante. L’hôtel possède une belle piscine extérieure et un restaurant, The Table, qui met à l’honneur les produits tourangeaux. Vous pourrez profiter d’un massage, d’une séance de relaxation avec une sophrologue ou d’un “bain de nature” pour déconnecter.

https://loirevalleylodges.com

À partir de 395 euros par nuit

Châteaux dans les arbres, pour une parenthèse féérique

Direction le Périgord pour découvrir le domaine de Puybeton et ses 6 cabanes en bois aux allures de châteaux de contes de fées, nichées au cœur d’un parc de 11 hectares. Milandes, Puybeton, Monbazillac, Hautefort: offrez-vous une nuit dans l’une de ces demeures de prestige prévues pour 2 à 6 personnes, avec spa privatif. Parmi les prestations proposées: une piscine chauffée, des modelages, des plateaux gourmands ou paniers repas.

chateaux-dans-les-arbres.com

À partir de 260 euros par nuit

Cabanes du Bois Landry, un hébergement insolite dans le Perche

Le domaine du Bois Landry, ce sont 15 cabanes installées au cœur d’un domaine forestier de 1.250 hectares aux portes du Perche . Bâties contre des chênes centenaires, elles vous accueillent pour une nuit insolite en communion avec la nature, en couple comme en famille. De 4 mètres à 13 mètres de haut, accessibles par un escalier, une échelle, une passerelle ou une tyrolienne pour les plus aventureux: c’est vous qui choisissez la hauteur et le niveau de sportivité. Le petit-déjeuner est livré au pied de votre cabane. Trois offres de restauration sont disponibles: apéritif terroir, panier pique-nique ou menu cabane.

https://www.cabanes-dans-arbres.com

À partir de 159 euros

Entre Terre et Ciel, une nuit au sommet avec vue sur le massif du mont Blanc

À quelques minutes de Megève et de La Clusaz, entre Savoie et Haute-Savoie, les 4 cabanes installées dans la forêt offrent une vue imprenable sur le massif des Aravis et le massif du mont Blanc. Cabane Nid avec rooftop de 30 mètres carrés perché à 9 mètres du sol pour tutoyer les sommets, cabane Ruisseau équipée d’un pont de singe et toboggan tubulaire qui feront le bonheur des plus jeunes, cabane Mont Blanc avec sauna et jacuzzi garants de moments inoubliables à deux, ou cabane Feuille pour une immersion en pleine forêt, à vous de choisir!

https://www.cabanes-entreterreetciel.fr

À partir de 280 euros la nuit

Connaissez-vous la sylvothérapie? Originaire du Japon, la sylvothérapie est une pratique de relaxation basée sur le contact avec les arbres. Elle repose sur l’idée que le “bain de forêt” aurait de nombreux bienfaits sur notre mental, grâce à l’énergie transmise par les végétaux. S’il est établi que la proximité avec la nature est bénéfique à notre bien-être psychique, des études scientifiques ont montré que les arbres dégageraient des molécules odorantes capables de déclencher la production de dopamine et de sérotonine, les “hormones du bonheur”.

