Idée week-end: 5 choses à faire à Édimbourg

Visitez Edimbourg le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

À seulement 2 heures de vol de Paris, la capitale écossaise possède tous les ingrédients pour passer un week-end inoubliable. Mystérieuse et captivante, médiévale et cosmopolite, elle saura vous séduire grâce à ses multiples visages. Que voir, que faire à Édimbourg en un week-end? Suivez le guide.

1. Découvrez l’incroyable patrimoine de la ville

Prenez garde ou la mystérieuse Édimbourg pourrait bien vous envoûter par son atmosphère tout droit sortie d’ Harry Potter . Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la cité écossaise ravit les amateurs d’histoire et de beaux monuments. Flânez dans les ruelles du quartier médiéval, Old Town, avant d’admirer les demeures en pierre de la chic New Town, bâtie au 18e siècle. Impossible de rater le château, imposante forteresse perchée sur un éperon rocheux. Il offre une vue panoramique sur toute la ville. Empruntez le Royal Mile, célèbre artère commerçante, pour rejoindre la résidence royale de Holyroodhouse (billet pour la visite: environ 20 euros ) .

2. Achetez un kilt

Existe-t-il symbole plus écossais que le kilt? Héritier de la marque Geoffrey , Howie Nicholsby a créé sa propre griffe, 21st Century , pour insuffler davantage de modernité à ce vêtement emblématique. Lenny Kravitz, Robbie Williams, les acteurs Russell Brand, Vin Diesel et Sam Heughan (interprète de la série Outlander ) comptent parmi les nombreuses célébrités qui possèdent l’une de ses créations sur-mesure. Pour les inconditionnels du tartan, Nicolson Kiltmakers et Kinloch Anderson perpétuent la tradition (comptez 400 à 500 euros pour un kilt made in Scotland) .

3. Tremblez lors d’un “ghost tour”

Si Édimbourg est aujourd’hui accueillante et chaleureuse, il n’en a pas toujours été ainsi. Pour en apprendre davantage sur la sombre et tumultueuse histoire de la capitale écossaise, réservez votre place pour l’un des nombreux “ghost tours”. Des souterrains de la ville à la prison de Convenanters, en passant par le cimetière gothique de Greyfriars, hanté par le fantôme de George MacKenzie, vous allez trembler de frayeur!

City of the Dead Tours - 18 à 22 euros

4. Initiez-vous au whisky

Les histoires de fantômes et de cimetières hantés vous ont donné des frissons? Pourquoi ne pas vous réchauffer avec du whisky? Percez les mystères entourant la fabrication de la boisson nationale à la Scotch Whisky Experience et prenez part à une dégustation dans la pièce contenant la plus grande collection de whiskys au monde, avec près de 4.000 références ( 22 ou 37 euros le billet, selon les options choisies) . Pour tester la convivialité écossaise, poussez la porte de l’un des 700 bars de la ville, ou entamez une tournée avec les guides d’ Edinburgh Pub Crawl (environ 17 euros ) .

5. Marchez sur les traces d’Harry Potter

Saviez-vous qu’Harry Potter est originaire d’Édimbourg? J.K. Rowling se serait inspirée des noms figurant sur les pierres tombales du cimetière Greyfriars pour ses personnages. Le salon de thé Elephant House a vu naître le sorcier le plus célèbre de la littérature: c’est ici que son autrice y rédigea le premier tome de la saga. Les fans ne manqueront pas de faire une halte devant la façade rouge, mais ils ne pourront malheureusement pas entrer: ravagé par un incendie à l’été 2021, le lieu est fermé jusqu’à nouvel ordre.

Elephant House - 21 George IV Bridge, Edinburgh EH1 1EN

À qui appartient le château de Balmoral? Le château de Balmoral, où la reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre 2022, est l’une des résidences de la famille royale britannique depuis 1852. Il a été acquis par Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, mari de la reine Victoria, qui a fait démolir le château d’origine pour le remplacer par une construction de style néogothique en grès gris. Balmoral appartient donc à la famille royale, et non à la Couronne. Le domaine couvre aujourd’hui une surface de 200 kilomètres carrés. Extrêmement prospère, il se compose de forêts, de landes et de terres agricoles. Sa valeur est estimée à 160 millions de livres , soit environ 183 millions d’euros .

À lire aussi:

Idée week-end: jouez-la romantique au lac de Côme!

Idée week-end: séjournez dans les plus luxueux palaces de la planète