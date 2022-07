Honfleur, Le Castellet… ces destinations inattendues qui ont la cote sur Airbnb

Découvrez le classement des destinations tendances sur Airbnb en France. crédit photo : Getty Images

La commune de la région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) est la destination préférée des voyageurs sur Airbnb. Le sud de la France dans son ensemble attire les Français. De quoi contribuer à redresser l’industrie touristique en 2022.

Le Castellet au top pour Airbnb

La France , championne du monde du tourisme. Avec près de 90 millions de touristes internationaux en 2019, le pays reste la première destination mondiale pour le tourisme. Ce titre lui permettait, cette année-là, d’être également la 3e destination pour les recettes générées par ce tourisme international ( 63,5 milliards d’euros ).

Si Paris reste un incontournable pour qui se rend en Hexagone, ce n’est pas la destination la plus tendance selon Airbnb. La plateforme de location saisonnière vient de publier le 9 juin 2022 son bilan des destinations plébiscitées par les voyageurs. En première position, on retrouve cette année le village médiéval du Castellet, dans le Var. Une petite commune de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui va accueillir le Grand Prix de F1 du 22 au 24 juillet 2022. Outre ses qualités architecturales, Le Castellet jouit d’une position géographique recherchée, à seulement 15km de Toulon, 34km de Marseille et 9,5km de Sanary-sur-Mer.

La région PACA, locomotive des locations saisonnières

Pour Airbnb, cette position est loin d’être une surprise: “Les villages de la région PACA ont retenu l’attention des voyageurs pour la beauté des paysages, la gastronomie, la convivialité ainsi que l’hospitalité des habitants de la région.” Dans le top 20 dressé par le site, on retrouve six autres villes de la région (Menton en 10e position, Villefranche-sur-Mer à la 12e place, Moustiers-Sainte-Marie en 15e position, Briançon en 16e position, Salon-de-Provence en 19e position et Aubagne à la 20e place). Dans le top 3, Le Castellet est suivi par L’Île-Rousse en Haute-Corse et Honfleur dans le Calvados. Les prix sont d’ailleurs très différents entre les trois destinations. Si une semaine de location coûte entre 200 et 230 euros la nuit pour un T3 au Castellet, il sera de 160 à 170 euros la nuit sur L’Île-Rousse pour la même superficie et de 150 à 160 euros la nuit à Honfleur.

Les nouvelles aspirations des Français

Ce résultat correspond bien aux nouvelles aspirations des Français en matière de tourisme, comme l’a analysé dans une étude en janvier 2022 la Fédération nationale des organismes de tourisme. Les séjours réalisés depuis la pandémie tournent autour de la recherche du confort et du bien-être avec un goût prononcé pour la nature. “Les Français privilégient des hébergements confortables et privatifs au cœur d’environnements reposants propices au ressourcement et aux retrouvailles avec leurs proches, loin de l’agitation des destinations bondées”, rapporte l’étude. 78% des Français souhaitent découvrir des paysages et 68% de nouveaux endroits. Une demande tout aussi forte pour les découvertes patrimoniales (69%) et gastronomiques (54%).

Vacances d’été: ces pays où les gestes barrières reviennent Avec l’arrivée d’une nouvelle vague de Covid depuis la fin du printemps, les pays européens réadoptent, petit à petit, les gestes barrières. Si en Grande-Bretagne le port du masque est recommandé en intérieur, en Italie le port du masque FFP2 dans les transports publics a été prolongé jusqu’au 30 septembre. Il est également obligatoire dans les établissements de santé, les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les hôpitaux et les structures sanitaires. En Espagne, sur l’ensemble du territoire, le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans dans les établissements de santé, y compris les pharmacies, dans les résidences pour personnes âgées ainsi que dans tous les transports publics, mais de nouvelles normes pourraient être instaurées durant l’été par les régions. Enfin, au Portugal, les voyageurs souhaitant entrer dans le pays devront présenter obligatoirement un certificat de vaccination — dans le cadre du certificat Covid numérique européen — ou un certificat de test négatif (test antigénique valable 24 heures ou test RT-PCR valable 72 heures). Le port du masque est obligatoire dans la quasi-totalité des lieux intérieurs et des transports en commun.

À lire aussi:

Idée week-end: séjournez à Lyon, la ville aux deux fleuves

Idée week-end: à Nice, respirez un parfum d’Italie

Idée week-end: partez hors saison sur le bassin d’Arcachon