Habitations insolites : des propriétés très recherchées

Depuis le déconfinement, le marché des logements atypiques connaît un regain d'intérêt. Loft, salle de cinéma, les acheteurs semblent décidés à investir des biens immobiliers plus grands, personnalisés et davantage en retrait des grands centres urbains. Encore faut-il pouvoir mettre le prix pour profiter de ces propriétés hors-normes.

Des infrastructures uniques

Imaginez. Un loft situé au premier étage d'une ancienne usine de robinetterie. 89m² en plein bas Montreuil avec un atelier de 24m² pour faire du télétravail , doté d'une chambre, idéal pour un jeune couple d'indépendants, le tout pour moins de 600 000 euros. Ou encore un ancien chai viticole de 132 m² reconvertie en loft dans la commune du Bois-Plage Ré, doté désormais d'une grande baie vitrée, d'une hauteur sous plafond considérable et d'un petit espace de bureau ainsi qu'un extérieur de 220 m² pour 1 145 000 millions d'euros. Ce sont quelques-uns des biens que l'on peut découvrir sur le marché des logements atypiques.

Des prix élevés

Ex-moulins, salles de cinéma ou encore églises, le segment des propriétés atypiques représente 15% des transactions à l'année (en 2019). Leur popularité croît depuis le déconfinement. Pour les dénicher, vous pouvez consulter, par exemple, le site de l'agence immobilière Espaces Atypiques. Des annonces et autres publicités sont également disponibles sur les magazines spécialisées dans l'architecture comme IDEAT, Habiter ou encore The Good Life.

Ces biens ne sont pas nécessairement les plus abordables du marché. Comptez entre 200 000 euros et 3 millions d'euros pour acquérir une ex-usine à reconvertir (hors travaux). Remplacement de la toiture, installation de gouttière, isolation des murs, construction d'une mezzanine intérieure… la facture peut vite grimper et les professionnels estiment que le prix d'une réhabilitation d'usine ou de hangar en loft oscille entre 300 euros et 2 000 euros/m², fourniture et mains d'œuvre comprise.

Un logement plus grand

Mais sur le marché du logement atypique on parle essentiellement d'achat « coup de cœur ». Le budget moyen à l'achat sont 2,5 fois supérieur à celui d'une transaction classique. Et s'il est possible d'espérer une plus-values à la revente, elle n'est pas systématique.

Autre point à prendre en compte, la durée des travaux. Selon les éléments à installer pour rendre le bien immobilier habitable, elle peut s'étendre de 6 mois à 2 ans. C'est un temps nécessaire pour obtenir un logement personnalisé. En outre, près de 60 % des logements atypiques font entre 50 et 150 m² et 40 % d'entre eux mesurent entre 150 m² et plus de 300m².

