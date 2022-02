Grolet, Hermé, Michalak, Kayser… Les desserts des chefs pour la Saint-Valentin

Les chefs se remettent aux fourneaux pour proposer des expériences culinaires inédites pour la Saint-Valentin. crédit photo : Capture d’écran Instagram

Après les bûches de Noël et les galettes des rois, les chefs se remettent aux fourneaux pour proposer des expériences culinaires inédites pour la fête des amoureux. Découvrez les créations de Cédric Grolet, Pierre Hermé ou encore Philippe Conticini.

Christophe Michalak propose 4 cœurs

Pour la Saint-Valentin , Christophe Michalak a imaginé un délicieux gâteau au crumble, avec une ganache montée au citron vert, un coulis passion goyave et biscuit macaron. 500 grammes de douceur à se partager. Les quatre Cœurs Pralinés viennent apporter une touche de réconfort supplémentaire, il y en aura pour tous les goûts, praliné noisette et enrobage chocolat noir, praliné à la pistache et enrobage chocolat noir, praliné à la noix de coco et enrobage chocolat au lait, ou encore praliné noix de pécan et enrobage chocolat au lait.

Cédric Grolet et son saint-honoré en pétales

Le saint-honoré Cœur en Pétales de Cédric Grolet est un mariage idéal entre la douceur et les notes épicées. Disposés en forme de cœur, des choux garnis d’une crème pâtissière au poivre des cimes et ponctués de litchis frais sont recouverts d’un délicat manteau rose de chantilly infusée à la rose. Notez que ce dessert est aussi disponible en précommande à partir du 1er février sur le site Internet de l’hôtel Meurice. À retirer en boutique le 14 février uniquement.

Pierre Hermé ose le graffiti

Pour célébrer l’amour sous toutes ses formes, Pierre Hermé a fait appel au graffeur légendaire Cyril Phan, plus connu sous le pseudonyme: Kongo. L’artiste peintre autodidacte, dont l’art s’appuie sur le graffiti, le lettrage stylisé et les couleurs vives, réalise une œuvre exclusive sur les coffrets de macarons et de bonbons de chocolat de la Maison Pierre Hermé Paris, à l’occasion de la Saint-Valentin.

Se jouant ainsi des lettres composant le mot «macaron», il assemble leur graphisme à des cœurs symboliques, embrasant ainsi le cœur et la gourmandise des amoureux. Porteur d’émotions, son art provoque des réactions, des sensations, en tout point identiques au plaisir procuré par les créations du pâtissier. Kongo transcende le visuel, Pierre Hermé sublime le goût, l’association des deux artistes nous emmène au-delà de leurs univers respectifs, en nous conviant à une explosion de saveurs lovées dans un coffret aux couleurs éclatantes.

Eric Kayser et son cœur gourmand

À l’occasion de la Saint-Valentin la Maison Kayser dévoile une création chocolatée et acidulée pour nous faire fondre de plaisir. À l’intérieur de ce généreux cœur gourmand, un sablé breton surmonté d’un financier chocolat ultra moelleux, recouvert d’une crème brûlée vanille et d’un savoureux crémeux chocolat framboise. Et pour couronner le tout, le gâteau est enrobé d’une ganache montée à la vanille. Des saveurs simples, qui ont l’avantage de mettre tout le monde d’accord!

Philippe Conticini joue l’audace

Cette année, la Maison Philippe Conticini Paris place la fête des amoureux sous le signe de l’audace, avec une version revisitée du traditionnel mont-blanc. Cet entremets d’exception dévoile des saveurs délicates aux inspirations de saison: le marron et la vanille. Un enrobage au chocolat blanc onctueux laissant apparaître un généreux gâteau épousant la forme d’un cœur, sa crème fondante et gourmande aux marrons et à la fleur de sel, sa compotée de myrtilles et, enfin, sa touche croquante apportée par un biscuit au sucre noir. Le tout sublimé par une meringue française faisant ainsi du Mont-Coeur une véritable déclaration d’amour à la pâtisserie française.

69 érotique pour Patrick Roger

Le chocolatier Patrick Roger fête la Saint-Valentin sous le signe du Kâma-sûtra et dévoile sa dernière création: un cœur gravé d’un 69. Cette tentation gourmande renferme un assortiment de chocolats au lait et noir au gingembre, à la pâte d’amande pistaches ou au praliné… une invitation à la sensualité pour le plaisir des sens. Cœur 69 érotique, pure origine Madagascar, garni d’amandes caramélisées, enrobées de chocolat. Deux coffrets de demi-sphères en édition limitée: ORGIASME (ganache café et caramel) et BACCHANALE (caramel, cassis, moutarde).

Cédric Grolet refait ses classes au Berkeley à Londres Le chef pâtissier, popularisé notamment par ses créations en trompe-l’œil, traverse la Manche pour s’installer à Londres. Son nouvel espace gourmand est intégré à l’hôtel 5 étoiles The Berkeley situé dans le quartier de Hyde Park. L’endroit idéal pour présenter ses emblématiques créations inspirées par les fruits et les fleurs. Le jeune chef pâtissier a nommé à la tête du salon de thé londonien la cheffe Nina Tonogina. Les clients pourront la voir travailler grâce à un espace de huit places aménagées au cœur du laboratoire pour assister, en temps réel, à la création des pâtisseries.

A lire aussi:

Cédric Grolet, un sculpteur de sucre

Philippe Conticini, le poids lourd de la pâtisserie française

Les nouvelles stars de la pâtisserie française