Gastronomie: un déjeuner étoilé c'est possible

Longtemps, déjeuner à la table d'un chef étoilé était un rêve que l'on caressait en mettant des sous dans sa tirelire. Aujourd'hui, le rêve est devenu accessible au plus grand nombre. Voici les moyens de vous régaler à prix doux, dès la réouverture des restaurants. En attendant, prenez patience en vous faisant livrer des repas étoilés chez vous ou au travail.

Les astuces pour ne pas se ruiner

Si vous êtes persuadé qu'un déjeuner dans un restaurant étoilé n'est pas accessible à votre budget, détrompez-vous! Tous les restaurants gastronomiques étoilés ne sont pas ruineux. Pour attirer les gastronomes au porte-monnaie moins garni, les chefs proposent des menus déjeuner à prix très contenus, disponibles en semaine uniquement. Vous pourrez profiter du décor, du service et de l'excellence de la cuisine en payant 60% du prix initial. Il existe une autre astuce pour se régaler à prix doux. Chaque année, le site La Fourchette propose l'opération «Tous au Restaurant». Pendant 15 jours vous pouvez déguster la cuisine des magnifiques tables étoilées en payant un menu sur deux. Les chefs composent un menu spécial à savourer en tête-à-tête.

Chez qui réserver sa table?

«La Tour d'argent» avec sa vue sur la Seine était le symbole du chic à prix inaccessible. Désormais, il est possible d'y déjeuner sans casser sa tirelire. Pour 105 euros, en trois services, vous pouvez vous régaler d'un caneton de Chalans, la spécialité du lieu, préparée par le nouveau chef Yannick Franques. Chez «Laurent», autre institution parisienne, le chef Justin Schmitt propose son «Menu du Pavillon» à 95 euros. Celui-ci vous permet de déguster des plats de grande tradition comme une tourte de gibiers ou un pressé «bœuf mode». À Paris toujours, à l'instar du luxueux «Atelier de Joël Robuchon», certains deux étoiles proposent même un menu déjeuner pour 49 euros.

La province n'est pas en reste, citons: «L'Oiseau bleu» à Bordeaux, «L'Arbre au Soleil» au Lavandou, «Pierre Reboul» à Aix-en-Provence, «Rozó» à Lille et «Une Table au Sud» à Marseille. Ce sont autant de restaurants où vous pouvez réserver les yeux fermés.

Très bon marché et délicieux, le restaurant étoilé «Aux Terrasses» à Tournus propose tous les midis un menu «retour du marché» à 35 euros en trois services. À Saint-Émilion, à l'hostellerie de Plaisance, vous pourrez découvrir la cuisine du talentueux chef Ronan Kervarrec (2 étoiles) avec son menu «découverte» accompagné de 2 verres de vins pour 75 euros.

Un repas étoilé à domicile

Suite à la crise de la Covid-19 et à la fermeture imposée aux restaurants, la livraison de repas gastronomiques à domicile s'avère un moyen très pratique de déguster à la maison un vrai repas étoilé, élaboré par un grand chef cuisinier. Le Guide Michelin a choisi la plateforme Tiptoque pour permettre la réservation des plats étoilés en livraison et en click and collect. Éric Frechon, Yannick Alléno, Kelly Rangama, Gregory Marchand ou encore Beatriz Gonzalez sont parmi les nombreux chefs à avoir rejoint la plateforme. La livraison de plats dressés est réalisée par des livreurs professionnels bénéficiant de conditions de travail respectueuses. Une façon élégante de soutenir les chefs et leurs restaurants en vous régalant.