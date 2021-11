France 2030: les nouvelles technologies

Le président de la République vient d’annoncer un plan d’investissement de 30 milliards d’euros pour redynamiser l’industrie française crédit photo : Getty images

Le président de la République a annoncé le mardi 12 octobre, un plan d’investissement de 30 milliards d’euros. Une somme dédiée à la réindustrialisation du pays mais également au développement d’innovations et technologies dites de rupture. De quoi remettre la France sur le devant de la scène mondiale sur le plan technique.

Une France plus audacieuse

30 milliards d’euros. C’est l’enveloppe colossale débloquée par le gouvernement pour permettre à la France d’investir dans des innovations de rupture et de réindustrialiser le pays. Et les projets du président de la République en la matière sont grands. Emmanuel Macron souhaite ainsi relancer l’aventure spatiale à travers un nouvel objectif: celui de fabriquer un mini lanceur réutilisable d’ici 2026. Cette technologie n’est pas sans rappeler celle développée par SpaceX.

Le président veut également investir dans les constellations de satellites et les microsatellites, l’objectif étant pour la France de ne pas se laisser dépasser par les entreprises privées américaines et chinoises en la matière. Autre champ étudié par le chef de l’État: les transports du futur. Près de 4 milliards d’euros vont être consacrés au développement de voitures électriques ou hybrides l’objectif étant d’en produire 2 millions à l’horizon 2030. La France souhaite également investir, avec ses partenaires européens, dans l’élaboration du premier avion bas carbone, toujours pour 2030.

Une France plus verte

Les énergies vertes guident les innovations que le président de la République souhaite voir advenir demain. La France envisage ainsi d’être leader dans la création de réacteurs nucléaires de petites tailles d’ici 2030. 1 milliard d’euros vont être investis en ce sens. Ces derniers doivent servir à optimiser la gestion des déchets. Deux gigafactories d‘électrolyseurs vont également être réalisées. Ces machines servent à produire de l’hydrogène et doivent permettre au pays de devenir le leader dans la production d’un hydrogène vert en 2030 tant cette technique pourrait contribuer à la décarbonation de l’industrie française. Enfin, le président de la République n’oublie pas d’investir dans le secteur des biotechs. L’objectif est de faire émerger d’ici 2030 près de 20 bio-médicaments contre les cancers et les maladies chroniques.

Une France plus forte

Ce plan est une conséquence directe de la pandémie. Comme l’a affirmé Emmanuel Macron en présentation de son projet, la Covid-19 «nous a fait toucher du doigt notre vulnérabilité […]on doit rebâtir les termes d‘une indépendance productive française et européenne». Pour ce faire, le président de la République compte s’appuyer sur les start up: «Notre pays va s’industrialiser par nos start-up technologiques qu’on appelle les deep tech», affirme Emmanuel Macron. 5 milliards d’euros, dont 3 milliards en fonds propre vont ainsi être consacrés à l’émergence et la croissance de la recherche et du développement pour créer 100 sites industriels par an dans le cadre des deep tech.

Minitel, pompage optique, carte à puce… ces innovations découvertes par la France Sur le plan industriel ou technologique, la France n’a pas toujours été en retard. Elle a même bien souvent eu un coup d’avance sur les autres pays du monde. Ce fut le cas avec le Minitel, ancêtre de nos ordinateurs. Une invention française créée au milieu des années 1970 et qui révolutionnera le monde de la communication. Le pompage optique est également une technique française, inventée par Alfred Kastler en 1950 et qui a permis de créer… Le laser. La carte à puce, indispensable à nos cartes Sim et autres passes Navigo, vient également de chez nous. Elle est créée en 1984 par l’ingénieur Roland Moreno.

