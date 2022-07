Été 2022: face au succès, des locations de vacances de plus en plus chères

De nombreux Français voyageront en France cet été. crédit photo : Getty Images

Du Var à l’Ardèche en passant par le Vaucluse, de nombreux territoires font déjà le plein de réservations en vue de la saison touristique qui commence. La SNCF a même dû ajouter des billets supplémentaires pour satisfaire la demande cet été.

Un été chaud pour le tourisme

2022 sera-t-elle l’année où le tourisme français va renouer avec le succès? C’est ce que l’on peut supposer. Selon une étude réalisée par le portail d’annonces immobilières PAP Vacances réalisée à partir de ses propres demandes de réservation, les vacanciers sont au rendez-vous pour trouver un logement à louer quelques semaines:

+51,6% dans le Vaucluse par rapport à 2019;

+39% dans le Var;

+37% en Ardèche;

ou encore +20% en Corse.

“Le marché du locatif va dépasser les niveaux prépandémiques en juillet avec une hausse de +12% des demandes”, constate de son côté Atout France, l’agence de développement du tourisme en France. Et qui dit hausse de la demande dit également hausse des prix. PAP Vacances constate une hausse de 5,2% des prix de location des appartements en 2022 par rapport à 2021 et de 7,3% pour les maisons. Comptez ainsi en moyenne 1.465 euros par semaine pour une maison les pieds dans l’eau et 661 euros pour un appartement. 1.313 euros pour une maison à la campagne et 1.072 euros pour une maison en montagne contre 497 euros pour un appartement.

Les trains font le plein

Si l’envie de partir à l’étranger après 2 ans de pandémie se fait sentir, de nombreux Français resteront sur le territoire national. Selon une étude Ifop pour Interhome sur les 55% des Français qui partiront en vacances cet été, 44% resteront en France et 11% iront à l’étranger.

L’engouement pour les destinations françaises est tel que la SNCF a battu ses records de prévente pour cet été malgré des prix élevés. Près de 8 millions de billets ont déjà été vendus pour les mois de juillet/août, soit une hausse de 10% par rapport à 2019. Le PDG de l’entreprise, Jean-Pierre Farandou, a d’ailleurs annoncé la mise en vente de 500.000 billets supplémentaires le 27 juin 2022.

Une série de bonnes nouvelles pour le secteur, qui fait dire au World Travel & Tourism Council, le forum pour l’industrie du voyage et du tourisme, que “le secteur du voyage et du tourisme en France propulsera la reprise économique nationale et pourrait même dépasser les niveaux prépandémiques […] d’ici la fin de l’année, la contribution du secteur au PIB devrait augmenter de 24,3% pour atteindre plus de 200 milliards d’euros , soit 7,8% du PIB économique total”.

Les plus beaux villages de France

De nouvelles communes pourraient profiter de cet afflux touristique à venir. Notamment celles qui viennent de remporter la prestigieuse distinction de “Plus Beaux Villages de France” décernée par la Commission Qualité des Plus Beaux Village de France. Beaulieu-sur-Dordogne, Bergheim, Martel et Rocamadour rejoignent ainsi la liste des 168 communes de moins de 2.000 habitants sélectionnés par la commission. Chaque candidat doit notamment présenter des éléments patrimoniaux de premier plan, pour remporter le précieux label et espérer une hausse de la fréquentation touristique de 20 à 40%.

Surtourisme: des quotas en Corse pour les vacanciers dès cet été L’île de Beauté victime de son succès. L’Assemblée de Corse a adopté un rapport visant à mettre en place des quotas de touristes pour gérer la fréquentation des îles Lavezzi des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud), de Bavella, de la Restonica. L’objectif des pouvoirs publics: “Protéger et transmettre dans les meilleures conditions aux générations futures un patrimoine naturel, paysager et culturel exceptionnel”, comme le note le rapport. En vigueur dès cet été 2022. Les quotas fixés sont de “200 000 visiteurs maximum entre 2022 et 2026, puis 150.000 personnes maximum sur la partie terrestre dès 2026”. Un “quota journalier” défini “à 2.000 personnes maximum présentes simultanément sur la partie terrestre de l’île, détentrices d’une autorisation ou d’une réservation” est également instauré. Le texte prévoit également que “les résidents de Corse devront être prioritaires sur les réservations”.

À lire aussi:

Idée week-end: à Nice, respirez un parfum d’Italie

Idée week-end: les plus beaux jardins d’Île-de-France

Australie: êtes-vous prêt pour les vols sans escale?

Idée week-end: partez hors saison sur le bassin d’Arcachon