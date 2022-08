Escrime, équitation, foot: quel budget pour l’équipement sportif de vos enfants?

Quel budget pour l’équipement sportif de vos enfants? crédit photo : Getty Images

Rentrée rime souvent avec nouvelles activités sportives pour les plus jeunes. À la licence et l’adhésion, s’ajoute l’équipement, dont le prix varie en fonction de la discipline. Cet investissement peut s’avérer conséquent pour les parents. Foot, escrime, équitation: quel est le budget à prévoir pour équiper vos enfants?

Équitation: entre 100 et 130 euros

Avec plus de 600.000 cavaliers, l’équitation se place en troisième position des disciplines qui comptent le plus de licenciés. Entre le prix des leçons et l’achat de l’équipement, de nombreux parents se questionnent sur le budget requis pour pouvoir monter à cheval.

- Le casque ou bombe: c’est l’élément indispensable pour protéger la tête. Optez pour un modèle évolutif réglable à l’arrière. Ainsi, le casque grandira avec votre enfant et pourra être utilisé plusieurs années. Idéal pour faire des économies dans l’équipement des jeunes cavaliers! Vous en trouverez pour une trentaine d’euros .

- Le gilet de protection dorsale: il est désormais obligatoire pour les enfants et recommandé pour tous. Son prix tourne autour de 50 euros .

- Des bottes ou des boots avec des mini-chaps (accessoire maintenant la chaussure en place et protégeant le mollet): contrairement aux bottes de pluie, les chaussants d’équitation possèdent un petit talon pour éviter que le pied ne se coince dans l’étrier. Vous pouvez trouver des bottes d’équitation pour enfant en caoutchouc à partir de 15-20 euros . Comptez entre 15 et 30 euros pour les boots. Idem pour les mini-chaps.

- Un pantalon d’équitation: conçues dans une matière douce et souple, les culottes de cheval permettent à la fois d’être à l’aise et au contact de sa monture. Elles possèdent des renforts au niveau de l’entrejambe et des cuisses pour durer dans le temps et éviter les frottements désagréables. Les prix s’échelonnent de 15 à 40 euros .

- Les gants ne sont pas indispensables, mais ils sont recommandés car ils permettent une bonne accroche des rênes et évitent la formation d’ampoules. Comptez aux alentours de 5 euros . Enfin, avoir sa propre cravache peut s’avérer utile, même si le club peut bien entendu en prêter une à votre enfant. Les prix tournent autour de 5 euros .

Foot: environ 30 euros

Avec 2 millions de licenciés, le foot est le sport le plus pratiqué de l’Hexagone. Sa popularité tient en partie au fait qu’il peut être joué n’importe où et ne nécessite pas un gros investissement.

Concernant les chaussures, votre enfant pourrait avoir besoin de plusieurs paires en fonction des conditions météo ou du type de terrain sur lequel se déroule l’entraînement: des crampons vissés lorsque le terrain est gras, une paire de moulés pour un terrain sec ou synthétique, des chaussures stabilisées (des baskets sans crampons) pour les terrains durs… Demandez conseil au club avant de multiplier les achats superflus.

Comptez une dizaine d’euros pour une paire entrée de gamme, 30 à 40 euros pour le milieu de gamme, et jusqu’à 100 euros pour une paire de marque.

Les protège-tibias sont obligatoires. Les prix se situent entre 5 et 15 euros . Côté tenue, tablez sur 3 à 5 euros pour les chaussettes, 5 à 10 euros pour le short et une dizaine d’euros pour le maillot (même si un tee-shirt peut également faire l’affaire). L’addition risque de grimper si votre footballeur en herbe vous réclame le maillot de son équipe préférée pour tout donner sur le terrain: les prix tournent autour de 70 euros , davantage s’il est floqué du nom d’un joueur.

Escrime: au minimum 300 euros pour l’équipement complet

Le port d’une tenue réglementaire est obligatoire pour pratiquer l’escrime. Celle-ci est avant tout destinée à assurer la sécurité des joueurs. Toutefois, vous n’êtes pas obligé d’investir dans une tenue complète dès le départ. En effet, les clubs proposent des systèmes de location ou de prêt. Vous avez donc la possibilité d’équiper votre enfant progressivement si l’activité lui plaît. Attendez qu’il ait choisi son arme, puisque les besoins diffèrent selon que l’on pratique le fleuret, le sabre ou l’épée. Demandez conseil au maître d’armes avant d’investir dans des équipements coûteux.

- Le gant est généralement le premier achat. Gant au singulier, puisque seule la main du bras armé nécessite d’être protégée. Il peut être en cuir ou en tissu. Comptez 25 euros .

- Le masque est essentiel à la sécurité de l’escrimeur. Il est spécifique selon l’arme, et il existe deux normes différentes. Certains disposent d’un intérieur amovible qui facilite l’entretien. Vous pouvez trouver des masques d’initiation pour enfant dès 40 euros , mais ils ne seront bien entendu pas électrifiés. Comptez au minimum 75 euros pour un vrai masque.

- La veste est fabriquée en textile technique (il peut s’agir de kevlar) et comprend un col matelassé et une sangle d’entrejambe. Elle coûte en moyenne 80 euros .

- Le pantalon vient en complément de la veste. Il est composé de la même matière. Il coûte de 60 à 70 euros .

- La sous-cuirasse, également appelée cuirasse de protection, protège le bras armé et le côté du buste le plus exposé aux touches. Elle est obligatoire. Vous en trouverez pour une quarantaine d’euros .

- Le bustier de protection: indispensable pour les filles, il protège la poitrine. Son prix est d’environ 40 euros .

- Les chaussettes d’escrime sont blanches et hautes car elles doivent recouvrir entièrement la partie des jambes non couvertes par le pantalon. Vous en trouverez pour une quinzaine d’euros . Les équipementiers ont développé des chaussures spécifiques à l’escrime. Toutefois, elles ne sont pas indispensables, et vous pouvez vous contenter d’une bonne paire de baskets de salle.

