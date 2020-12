Entreprises, musées, salle de concert, besoin particulier... comment bien choisir son écran LED

Beaux, simples d'installation, connectés : les écrans LED de la gamme LG Business vous apporteront une solution adaptée quel que soit votre besoin. (crédit : LG Business)

Contenu sponsorisé. Dans les salles de réunion, les galeries commerciales, les salles de concert et même les musées. Les écrans sont partout, mais tous sont loin de se valoir. L'investissement étant souvent important, mieux vaut ne pas se tromper au moment de choisir. L'écran idéal doit disposer de plusieurs qualités complémentaires. Revue de détail avec ces trois modèles de la gamme LG Business Solutions.

La qualité de l'image

C'est une évidence mais que ce soit pour afficher une présentation ou une photo en haute définition, nous sommes devenus de plus en plus exigeants en matière de qualité d'image. Défi relevé haut la main par le LG MAGNIT, écran haut de gamme de la gamme LED LG Business Solutions. Grâce à sa technologie Micro LED, l'écran fourmille de détails et offre des noirs profonds grâce à un taux de contraste incroyable de 150.000 : 1. Les couleurs sont, elles, éclatantes sans agresser l'œil. Ajoutez à cela un grand angle de vision sans distorsion des couleurs et vous obtenez un écran qui attire sur lui un maximum de regards. Le plus fort avec le LG MAGNIT, c'est que son écran très lisse est plaisant à l'œil... même éteint. En fait, cet écran est si harmonieux que certains seront tentés de se l'offrir. En effet, grâce à un kit mural dédié, le LG MAGNIT prend la forme d'un immense écran de 163'' aux finitions nettes et raffinées. Placé dans votre salon, il saura vous impressionner en diffusant un contenu grandiose et impactant. Equipé d'un processeur d'intelligence artificielle Alpha 7, le LG MAGNIT offre un meilleur rendu en analysant le contenu original pour en optimiser la clarté et la netteté. Bref côté qualité d'images, les écrans LG assurent.

La simplicité

C'est une des qualités fondamentales et notamment concernant l'installation des écrans LED. En effet, trop de câbles, de connectiques et des systèmes de fixation compliqués peuvent rapidement se transformer en un casse-tête pour l'installation et l'entretien. Rien de tel avec les derniers nés de la gamme LED LG Business Solutions. Exemple avec la série LG All-in-One Essential, un grand écran LED de 136 pouces. L'assembler est simple comme bonjour : fixez les modules LED sur les deux cabinets, branchez le câble d'alimentation et c'est fini. Une fois l'écran branché, allumez le avec sa télécommande comme vous le feriez chez vous.

La modularité

Cette qualité est complémentaire à la précédente. Elle répond à une problématique fréquemment rencontrée : comment disposer d'une taille d'écran adapté à ses besoins ? Le LG MAGNIT et le LG LED Bloc ont la réponse : une conception d'assemblage en bloc ou les modules se connectent les uns aux autres comme des Lego sans câbles supplémentaires (que ce soit pour les données ou l'alimentation), une redoutable efficacité.

Le respect de l'environnement

Les écrans du XXIe siècle ont forcément la fibre écolo. Que ce soit pour le LG MAGNIT ou la série All-in-One Essential, on retrouve un principe simple : lorsqu'aucune commande n'a été saisie sur la télécommande pendant un certain temps, l'écran s'éteint et les principaux circuits à l'intérieur du cabinet LED passent en mode veille. Le LG MAGNIT pousse la logique encore plus loin en gérant de façon optimum la tension fournie à chaque sous-pixel de couleur pour limiter la consommation d'énergie.La robustesse. Parce que certains écrans sont exposés dans des lieux publics ou ouverts, ils peuvent être détériorés plus rapidement. Le LG MAGNIT est recouvert de plusieurs couches de film, le protégeant des gouttes d'eau, de la poussière, de l'électricité statique ou encore des chocs.

Malgré toutes leurs qualités en commun, chaque écran est adapté à un besoin précis

Le LG MAGNIT est parfait pour vous

Si vous cherchez un écran avec une qualité d'affichage incroyable. En effet, avec ce prouit, vous pouvez bénéficier de tous les avantages des écrans LED et de la qualité d'image exceptionnelle de la technologie LG OLED. Grandiose, le LG MAGNIT est parfait pour être installé dans des musées, des showrooms, dans des yachts, des bateaux de croisières, des salles des conseils (CoDir) ou bien chez vous dans votre salon. Avec une connectivité sans faille, une qualité d'image immersive et une gestion de contenus tout-en-un, ce produit est le summum de l'innovation en matière d'écran LED.

LE LG LED Bloc, est parfait pour vous

Si vous cherchez un bel écran, versatile, connecté et simple d'emploi pour vos salles de contrôles, studio télé, lobby high-tech, ou bien salles de réunion (il est d'ailleurs certifié CEM classe B).

La série Essential All-in-One 136'', est parfaite pour vous

Si vous cherchez la solution pour ne pas trop vous poser de question et bénéficier d'un écran LED tout-en-un. Un écran simple à installer, simple à configurer, et simple à entretenir. Fixé au mur ou sur pied motorisé, c'est l'écran qu'on a envie d'installer dans toutes ses salles de réunion. Son flight case intégré vous permet également de le transporter facilement, sans soucis.

Vous conseiller et vous accompagner dans tous vos projets, c'est le rôle de LG Business Solutions. Si vous avez identifié un besoin mais pas encore l'écran qui va avec, toutes leurs équipes sont à votre écoute.

Florent Dassin