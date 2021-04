Du cuir de champignon dans des sacs et voitures de luxe

Éco-responsable, végan et bon marché, le cuir de champignon séduit les entreprises du luxe et de la mode crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Éco-responsable, végan, peu cher à produire et semblable à son homologue animal, le cuir de champignon séduit les entreprises de la mode et du luxe. Stella McCartney a créé le premier sac à main en cuir de champignon en 2018, et des grandes marques comme Bentley, Volvo ou Volkswagen le proposent en option pour la sellerie de leurs modèles. Avec une popularité de plus en plus importante, aura-t-il la peau des crocodiles?

Le cuir de champignon, une alternative au cuir animal?

De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'utilisation du cuir. Outre la souffrance animale, ses détracteurs pointent du doigt son impact écologique, lié à la fois à l'élevage et au processus de tannage, particulièrement polluant. Les grands de la mode ou du luxe misent sur le cuir de champignon pour attirer une clientèle de plus en plus soucieuse du bien-être animal et du respect de l'environnement.

D'autres grandes marques s'y intéressent. Adidas, par exemple, a récemment annoncé la création d'un prototype de sa basket Stan Smith en cuir de champignon. C'est bien la preuve que cette alternative au cuir animal prend de plus en plus d'ampleur.

Un cuir végan conçu à partir de mycélium

La start-up américaine MycoWorks a développé un alter-cuir de champignon fabriqué à partir de mycélium, des filaments qui forment le système racinaire du champignon. Quelques semaines suffisent pour le cultiver. En plus d'être biodégradable, ce matériau alternatif possède tous les avantages du cuir animal. Il peut être teint, coupé, cousu et même gaufré pour en imiter la texture. Cette innovation a séduit Hermès: la célèbre maison vient en effet de dévoiler un sac conçu avec ce cuir végan.

D'autres géants du secteur investissent dans le champignon pour réduire leur impact environnemental. En octobre 2020, la start-up californienne Bolt Threads a annoncé la création d'un consortium regroupant Adidas, Lululemon, Stella McCartney et Kering autour de son matériau biosourcé, Mylo, lui aussi fabriqué à partir de mycélium.

Les chiffres clés du business végan o Les végans représentent environ 2% de la population française. o Les recherches Google sur le véganisme ont bondi de 47% à travers le monde en 2020, et ont presque doublé en cinq ans. Près de 10 millions de recherches concernent des produits non alimentaires (source: Chef's pencil). o Les ventes de produits alimentaires végétariens et végans ont généré un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros dans les grandes et moyennes surfaces françaises en 2019 (+ 11% sur un an). Ce marché devrait peser plus de 600 millions d'euros d'ici trois ans (source: Xerfi).

À lire aussi:

Découvrez la BMW X5, une voiture à hydrogène

Montres de luxe: quelles sont celles qui vont prendre le plus de valeurs?