Du boui-boui à l’étoilé… Fooding 2022: les tables à tester impérativement

Une place plus grande accordée aux articles de fonds, des grandes tables régionales mises à l’honneur, l’arrivée des commerces de bouche les plus succulents de France : la nouvelle édition du Fooding 2022 fait la part belle à la nouveauté. Découvrez les bonnes tables à ne pas rater.

Un Fooding revitalisé

Il est de retour. Après une première extinction des feux en 2020, voici que le Fooding 2022, «le guide qui paie ses additions», revient. Racheté par le groupe Michelin , le livre de bonnes adresses, longtemps taxé de parisianisme, livre depuis le 18 novembre 2021, une liste pléthorique de bonnes adresses principalement en région. La nouvelle version du guide gastronomique conserve cette ambiance décontractée. À l’intérieur, on y trouve des articles sur les fêtes de villages dans lesquels il est toujours bon de se rendre pour découvrir quelques surprises pour les papilles. La nourriture est analysée sous tous les prismes, de l’histoire des femmes et des queer derrière les fourneaux à la représentation des arts de la table au cinéma . Une véritable petite encyclopédie vendue pour 15 euros.

Les commerces de bouche essentiels

Mais l’essentiel du Fooding 2022, ce sont comme toujours les adresses. 200 tables allant du bistrot à la brasserie en passant par les pizzérias, les auberges, les caves , et même les épiceries, poissonneries, hôtels ou encore cafés et fromagers à ne pas manquer partout en France. Des adresses toutes neuves, d’établissements qui viennent d’ouvrir, et encore méconnues du grand public pour la plupart. Afin de mettre en lumière les meilleures d’entre elles, les lecteurs peuvent se reporter au palmarès dressé par la rédaction du guide. On découvre ainsi que le meilleur pizzaïolo pour le Fooding est à Perpignan, au Bastin, quand le bar d’auteur de l’année s’appelle Method et se situe à la Couarde-sur-Mer. Pour le meilleur caviste, direction Rerenga Wines, à Paris quant à la meilleure table et la meilleure chambre de style, il s’agit de l’Auberge de la roche à Valdeblore.

La province à l’honneur

La Côte Basque fait partie des régions mises à l’honneur, notamment à travers le Fooding d’honneur remis à Mathieu Rostaing-Tayard pour le Sillon à Biarritz. L’épicerie Epog et la pâtisserie Hungry Belly de Biarritz ont séduit les auteurs, tout comme la Familia à Saint-Jean-de-Luz.

Plus au nord, dans la Manche, c’est l’Auberge Sauvage de Servon qui fait la fierté de la région en remportant le prix Fooding d’amour. On peut ainsi lire qu’à «dix kilomètres du Mont-Saint-Michel, Thomas Benady et Jessica Schein donnent une sacrée leçon de locavorisme aux visiteurs du coin: dans leur Auberge Sauvage habillée de bois et de blanc, tout vient de la baie - et il ne saurait en être autrement!». Les anciennes tables sélectionnées par le guide demeurent accessibles en ligne.

Fooding 2022, les meilleures tables parisiennes Si l’édition 2022 fait la part belle aux tables en région, Paris n’est pas oublié. On trouve ainsi le caviste Rerenga Wines, 3 rue de la fidélité dans le 10ème arrondissement qui remporte le titre de meilleur caviste de France. Ou encore le glacier Folderol, rue du Grand Prieuré dans le 11ème arrondissement, meilleur glacier selon le guide. Pour les bonnes tables, on peut découvrir Chocho et sa cuisine d’auteur, toujours dans le 10ème arrondissement au 54 rue du Paradis où les ceviches côtoient les dos de cerf rôti aux carottes. Enfin, citons Kern, dans le 9eme arrondissement de Paris où la cuisine Séfarade et Ashkénaze cohabitent.

