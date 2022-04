Dr Strange, Iron Man… les montres des super-héros

Elon Musk travaille-t-il sur une armure Iron Man?

Il est riche, brillant, arrogant, excentrique et n’a jamais caché son admiration pour Iron Man. Lui, c’est Elon Musk , le génial entrepreneur, patron entre autres des entreprises de Tesla et SpaceX. Cultivant sur les réseaux sociaux sa proximité avec l’homme d’acier, Elon Musk laisse fuiter sur les réseaux sociaux, à la suite d’une rencontre en 2016 avec le ministre de la Défense américaine, que l’entretien portait sur la création… d’une armure volante. Il n’en fallait pas plus aux internautes pour émettre les théories les plus folles autour de la naissance d’un futur Iron Man dans la vraie vie. Force est de constater, quelques années plus tard, que l’entretien ne traitait en réalité que de contrats entre SpaceX et le gouvernement américain. Mais entre les satellites de Starlink, les recherches poussées sur l’intelligence artificielle de Neuralink et les activités spatiales et automobiles de SpaceX et Tesla, on peut se prendre à rêver d’un futur Elon Musk Iron Man dans un avenir pas si lointain.