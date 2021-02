Domotique: Lidl se lance dans la course

Après les baskets et l'électroménager, le leader du hard discount s'attaque au secteur de la domotique. crédit photo : mimpki/Shutterstock / mimpki

Le leader du hard discount fait une entrée remarquée dans l'univers de la maison connectée. Depuis le 1er février 2021, les consommateurs peuvent équiper leur maison d'ampoules, de chauffages ou encore de prises électriques intelligentes. Ces objets vendus à prix cassés, permettent de rendre plus accessible la domotique.

Lidl, nouvel acteur de la maison connectée

La domotique n'est plus, depuis le 1er février 2021, l'affaire des ménages les plus aisés. Lidl, l'enseigne spécialisée dans le hard discount lance sa propre gamme d'objets domotiques dans les plus de 1.500 magasins qu'elle possède en France à travers sa marque Silvercrest, dédiée à la maison connectée.

Les clients peuvent trouver dans leurs magasins des ampoules intelligentes LED E27 et GU10, au prix de 7,99 euros l'unité. Des prises connectées, vendues seulement 9,99 euros. Un ruban lumineux à accrocher derrière son téléviseur pour 17,99 euros, et même un chauffage connecté à 39,99 euros. Pour utiliser tous ces objets, il suffit de s'équiper de la passerelle intelligente, sorte de box permettant de faire le lien entre tous les objets intelligents de la maison, vendue à 19,99 euros. Voilà de quoi démocratiser définitivement l'univers de la domotique.

Smart Home Lidl: des outils performants

L'ensemble des équipements intelligents de chez Lidl recourent au protocole ZigBee 3.0. Cela permet d'appairer d'autres objets d'autres grandes marques, compatibles avec ce protocole de connexion. C'est le cas par exemple de l'assistant vocal de chez Google, des produits Philips Hue, Jeedom, Eedomus et bien d'autres encore. Les objets sont pilotables depuis une application lancée par le leader du hard discount nommée Smart Home de Lidl, disponible sur le Play Store et l'App Store.

D'autres produits, comme un détecteur de mouvements, des capteurs d'ouvrants ou une télécommande permettant de commander les éclairages sans smartphone devraient faire leur apparition tout prochainement. Les performances de ces équipements n'ont rien à envier à ceux des grandes marques déjà en vente sur le marché.

Lidl, la démocratisation du haut de gamme

Lidl amorce depuis quelques années une montée en gamme de ses produits sans jamais renoncer à proposer des prix toujours aussi bas. Pour ce faire, le géant de l'agro-alimentaire mise sur des petites marques, peu voire pas connues du grand public. Dans le milieu de la grande distribution, la part de marché de Lidl est d'un peu plus de 6% en 2020 contre 5% en 2010.

Le groupe se fait une place, années après années, dans le cœur des Français et ce de différentes manières. A ce titre, la domotique est une porte d'entrée intéressante puisque le marché français pèse déjà près de 790 millions d'euros selon l'institut d'études de marché GfK et devrait croître dans les années à venir. Toutefois, il est important, au moment de s'équiper, de veiller à se protéger du piratage informatique. Pour ce faire, les usagers doivent impérativement désactiver le partage automatique des données des différents objets, vérifier qu'ils nécessitent le recours à un mot de passe pour s'y connecter ou encore de sécuriser le réseau wifi avec un mot de passe complexe.