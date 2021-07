Des recettes de cocktails vitaminés sans alcool

Pendant les vacances, faites le plein de vitamines avec des jus de fruits et de légumes crédit photo : Shutterstock

Il faut manger cinq fruits et légumes par jour, alors pourquoi ne pas tricher un peu en les dégustant dans de délicieux jus ? Gingembre, betterave, céleri ou grenade, voici des aliments « healthy » et délicieux pour des jus à consommer sans modération.

Le gingembre pour se refaire une santé

Le gingembre est l'un des piliers de la médecine traditionnelle chinoise qui le recommande pour fortifier l'organisme. Il s'agit de l'un des aliments les plus riches en antioxydants, capables de ralentir le vieillissement des cellules. En Occident, le gingembre est connu pour ses propriétés digestives. Riche en vitamine B et C, il est conseillé de le consommer frais pour bénéficier de tous ses bienfaits. L'une des meilleures manières d'en tirer tous les bienfaits est d'en faire du jus frais: pressez-le à l'aide d'un extracteur de jus et consommez le pur ou en mélange. Vous pouvez l'associer à tous vos jus de fruits.

Si vous aimez les sensations fortes, optez pour la recette venue de Côte d'Ivoire et appelée le «Gnamakoudji». Passez 250 grammes de rhizomes de gingembre à l'extracteur de jus. Mélangez ce jus à 1 litre d'eau, 250 grammes de sucre, du sucre vanillé, quelques feuilles de menthe fraîche et du jus de trois citrons verts. Dégustez bien frais.

Le jus de betterave, un dopant naturel pour les sportifs

La betterave a un superbe profil nutritionnel. Elle aide à diminuer la tension artérielle, à réduire l'inflammation et à améliorer les performances sportives. Selon une étude récente menée à l'université de Wake Forest, le jus de betterave serait capable d'augmenter les capacités physiques des sportifs de 20 à 23%, ce qui est considérable. La consommation de jus de betterave avant un jogging ou une sortie à vélo est particulièrement bénéfique. En effet son jus permet de bénéficier des nutriments qui seraient détruits par la cuisson.

Voici une recette détox et vitaminée à boire tout l'été: épluchez une carotte, une betterave et une pomme et nettoyez-les avant de les couper en morceaux. Pressez un citron et réservez le jus. Dans un blender, mettez la carotte, la betterave et les quartiers de pomme coupés en morceaux. Mixez jusqu'à obtention d'un jus épais et lisse. Ajoutez ensuite le jus de citron puis mélangez à l'aide d'une cuillère. Ajoutez un peu d'eau si le jus est trop compact. À vous les performances sportives inattendues.

Le céleri, un ami qui vous veut du bien

Le céleri est devenu le complice des stars à la recherche de recettes miracles. La nutritionniste Rachel Goodman se répand en éloges sur «MindBodyGreen»: «Le céleri est une bonne source de potassium, de vitamine K et de flavonoïdes. Ce sont des composés qui, d'après des études, aident à maintenir l'équilibre électrolytique ; ils fonctionnent comme antioxydants et peuvent aider à réduire la tension artérielle et l'inflammation». Pas étonnant que ce légume longtemps boudé soit devenu l'ingrédient indispensable de tout jus healthy.

Voici comment préparer un jus à consommer en cure de 6 jours: prévoyez 1 branche de céleri, 4 citrons vert et du sel de céleri. Commencez par presser le jus des citrons à l'aide d'un presse-agrumes. Séparez les branches de céleri, lavez-les et épluchez-les. Réservez les petites feuilles vertes les plus tendres pour la décoration. Coupez le reste en petits tronçons et placez-les dans la centrifugeuse. Ajoutez un grand verre d'eau glacée. Faites tourner jusqu'à l'obtention d'un jus épais. Incorporez alors le jus des citrons verts en continuant de mixer. Ajoutez une pincée de sel de céleri pour relever le tout et décorez d'une feuille de céleri. Versez votre jus de céleri dans une carafe et décorez d'une feuille de céleri. Rangez la carafe au réfrigérateur et buvez-en un verre chaque matin.

La grenade, des grains de folie pour un jus healthy

Assez peu présente dans nos régimes alimentaires, la grenade fait pourtant partie des fruits les plus sains qui existent. Riche en vitamines, fibres et potassium, la grenade contient d'autres nutriments et composés végétaux particulièrement bénéfiques pour la santé. À titre d'exemple, 100 grammes de grenade apportent près de 40% des apports journaliers recommandés (AJR) en vitamine C.

La grenade ne s'épluche pas comme les autres fruits, les grains à l'intérieur représentant la partie comestible. La première étape pour faire le jus est d'enlever les grains correctement. Pour cela, commencez par couper les grenades en deux avec un couteau aiguisé. Puis faites tomber les grains dans un mixeur en frappant sur l'écorce avec une cuillère en bois. Ajoutez du lait d'amande, une cuillère de miel et mixez. Servez bien frais et consommez sans modération.

Centrifugeuse ou extracteur de jus? Quand on veut se lancer dans la préparation de jus, la question se pose de savoir s'il faut opter pour une centrifugeuse ou un extracteur de jus. La centrifugeuse est un appareil qui fonctionne avec un mouvement de rotation très rapide (plus de 10.000 tours/minute) en écrasant les fruits contre un tamis pour récolter leur jus. L'extracteur de jus fonctionne avec une ou plusieurs grosses vis qui tournent en continu lentement (moins de 100 tours/minute) et écrasent les fruits. Le jus sort dans un récipient et la pulpe séchée sort séparément. La centrifugeuse est facile d'utilisation et son prix est souvent abordable. À l'inverse, elle fait beaucoup de bruit, engendre une perte de vitamines des fruits et légumes et est difficile à nettoyer. L'extracteur demande un investissement conséquent et il faut couper les fruits et légumes en petits morceaux pour les introduire dans la cheminée. Mais tous ses fans le disent, il permet de récupérer 20 à 30% de jus en plus qu'une centrifugeuse, préserve mieux les vitamines, fait moins de bruit et a l'avantage de broyer les graines et les herbes.

