Des montres en NFT vendues plus chères que de vraies Rolex

Des montres en NFT se vendent plus chères que de vraies Rolex. crédit photo : Capture d’écran Instagram @3d.jesus

Le marché des NFT est en pleine effervescence. Après les œuvres d’art et les jeux vidéo, ce sont désormais les montres numériques qui trouvent preneurs. Des garde-temps virtuels, certifiés à l’aide de NFT, et qui partent sur le marché pour plusieurs milliers de dollars.

Une montre virtuelle pour 17.000 euros

C’est le début d’une révolution dans le monde de l’ horlogerie de luxe . Des montres numériques NFT viennent d’être vendues, outre-Atlantique, pour 17.000 euros. Un prix plus élevé que certaines véritables montres de luxe de chez Rolex . L’auteur de ce prodige se prénomme Jesus Calderon. Doué en informatique, il lance sa marque Generative Watches, des montres virtuelles qui imitent les modèles les plus célèbres de chez Rolex ou encore Audemars Piguet .

Certains internautes et autres spéculateurs numériques ont été tellement séduits par ces montres virtuelles qu’ils ont, pour certains, déboursé plusieurs centaines de dollars, voire des milliers, pour en obtenir une. Les acquéreurs pourront conserver leurs montres sur leurs disques durs ou les arborer dans le métavers ou sur leurs avatars virtuels.

Qu’est-ce que les NFT?

Un NFT ( Non Fongible Jeton ) est un fichier numérique auquel est rattaché un certificat numérique, le rendant unique et non interchangeable. Ces “contrats intelligents” permettent de garantir l’origine d’un objet numérique et attestent de son authenticité. On pourrait les comparer à des certificats virtuels infalsifiables. Pour garantir cette infaillibilité, les NFT recourent à la technologie blockchain. Ces protocoles informatiques décentralisés permettent de chiffrer et sécuriser des transactions financières à travers Internet.

Le Bitcoin, par exemple, est à ce jour la blockchain la plus connue et la plus importante du web. Les NFT sont majoritairement sécurisés à l’aide d’une autre blockchain, Ethereum, qui est également une cryptomonnaie. L’originalité de cette blockchain est qu’elle permet de générer des contrats intelligents, les fameux NFT, contrairement au bitcoin où ce type de procédé est plus limité. L’intérêt pour les acheteurs est que la valeur de leur objet NFT varie en fonction du cours de la monnaie virtuelle à laquelle elle est adossée. Ainsi, si le cours de l’Ethereum augmente, la valeur de l’objet acheté en NFT augmente mécaniquement.

NFT: une tendance croissante

Les secteurs de l’art et des jeux vidéo font partie des principaux domaines où le marché du NFT est en pleine ébullition. L’artiste américain Beeple (Mike Winkelmann) a ainsi vendu une photo numérique nommée Everyday: the first five thousand days pour plus de 69 millions de dollars sous la forme d’une NFT à travers la maison d’enchères Christie’s à New York. Au troisième trimestre 2021, la valeur totale des ventes réalisées à l’aide des NFT était estimée à 2 milliards de dollars et pourrait bien progresser. Outre des objets d’art, il est désormais possible de vendre… des tweets. L’ex-PDG de Twitter a ainsi vendu sous la forme de NFT son premier tweet pour 2,9 millions de dollars en mars 2022. La plupart des transactions se tiennent sur des plateformes spécialisées comme Cryptopunk ou OpenSea.

