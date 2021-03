Dégustez des vins de stars

De nombreuses vedettes du show business confessent volontiers leur goût pour les bons vins, notamment français. crédit photo : DOWNLOAD PICTURES (Photo Credit: Champagne Fleur de Miraval)

De nombreuses vedettes du show business confessent volontiers leur goût pour les bons vins, notamment français. Certaines d'entre elles ont même franchi le pas et, pour assouvir leur passion, sont devenus propriétaire d'un domaine viticole. Craquerez-vous pour leurs cuvées ?

Brad Pitt, le seigneur de Miraval

En 2011, Brad Pitt et son épouse Angelina Jolie deviennent les nouveaux propriétaires d'une très belle propriété située dans le Var: le Château de Miraval. Cette bastide provençale au passé glorieux (elle fut la propriété de Jacques Loussier, un pianiste de jazz français qui y créa un studio d'enregistrement où sont venus enregistrer les Pink Floyd, Muse, Sting, the Cure, Téléphone, AC/DC, Indochine...) comporte un domaine viticole de 50 hectares. Brad Pitt et Angelina Jolie décide également d'exploiter en partenariat avec Marc Perrin, un célèbre vigneron de Châteauneuf du Pape.

Ensemble, ils y produisent un rosé d'exception: le rosé de Miraval. Le succès est immédiat, porté à la fois par la notoriété internationale des Brandgelina, et celle de la famille Perrin, des icônes dans le monde feutré du vin. Si l'histoire de Brad Pitt et d'Angelina Jolie s'est soldée par un divorce en 2017, le domaine est toujours vaillant. Brad Pitt s'est même diversifié et a lancé en 2020 avec la complicité de la famille Peters un champagne rosé: Fleur de Miraval.

Sting, le message dans une bouteille

En 1995, Sting (de son vrai nom Gordon Sumner) et son épouse Trudie Styler craquent pour une propriété en Toscane, le domaine il Palagio, dont ils veulent faire un lieu de villégiature. En 2002 l'idée d'exploiter le vignoble pour en faire du vin nait dans leur tête. Ils se tournent vers la biodynamie dès la plantation des vignes. Leurs premières bouteilles seront ainsi produites dans le millésime 2007. Aujourd'hui, le domaine de l'ancien chanteur de the Police propose des cuvées aux noms aussi évocateurs que Casino Delle Vie, Sister Moon, When We Dance et Message In a Bottle.

Francis Ford Coppola, le Parrain de Rutherford

En 1974, le réalisateur Francis Ford Coppola vient d'obtenir 3 oscars pour son film «The Godfather (Le Parrain) et il décide avec son épouse de réinvestir une partie de l'argent gagné avec son chef d'œuvre dans une propriété située dans la Sonoma Valley, en Californie pour réaliser un de ses rêves: produire de grands vins. Un but largement atteint puisque son domaine connait les honneurs des meilleurs critiques de vins. Francis Ford Coppola est même désormais aidé dans sa tâche par Stéphane Derenoncourt, un des consultants français les plus réputés.