Découvrez la maison de George et Amal Clooney dans le Var

George et Amal Clooney sont les heureux propriétaires du domaine de Canadel. crédit photo : Capture d’écran Instagram @closerweekly/@marieclaireau

Le couple Clooney est déjà propriétaire de plusieurs résidences. Elles se situent aux États-Unis, en Angleterre et en Italie. George et Amal Clooney ont cette fois jeté leur dévolu sur le domaine du Canadel dans le Var. Il s’agit d’une bâtisse provençale entourée d’un immense terrain. Les voici désormais voisins de Brad Pitt et de son domaine de Miraval.

Le domaine du Canadel, nouvelle propriété du couple Clooney -> 8 millions d’euros

En mai 2021, George et Amal Clooney ont acquis le domaine du Canadel situé à Brignoles, dans l’arrière-pays varois. Cette bastide provençale du XVIIIe siècle possède une superficie de 900 mètres carrés répartis sur trois étages. Elle appartenait à un couple d’octogénaires australiens, Richard et Diana Wiesener. Résidents monégasques, ces derniers avaient mis en vente la propriété il y a plusieurs années. Elle serait estimée à plus de 8 millions d’euros.

Le domaine s’étend sur 172 hectares et comprend une maison d’invités, une piscine, un bassin en pierre, un étang, un terrain de tennis, une terrasse ombragée par une tonnelle, des jardins à la française et un terrain de pétanque, sans oublier une oliveraie et des vignes.

De célèbres voisins et un vignoble de 10 hectares

Avant les Clooney, Johnny Depp ou les Beckham avaient eux aussi succombé au charme provençal. Le couple aura pour voisin le réalisateur et producteur George Lucas, propriétaire du Château Margüi où il produit du vin bio. L’acteur sera également à quelques kilomètres à vol d’oiseau du domaine de Miraval de son ami Brad Pitt, situé à Correns. La commune de Brignoles compte en outre parmi ses habitants le chef allemand Joachim Splichal, installé à Los Angeles, qui a acquis en 2015 le domaine de Pourraques, rebaptisé depuis domaine de Cala (pour «Californie Los Angeles») et classé coteaux varois en Provence.

Le domaine du Canadel possède un vignoble de dix hectares, mais on ignore si, à l’instar de ses voisins, George Clooney compte se lancer dans la production de vin . Selon Didier Brémond, maire de Brignoles, qui a rencontré le couple, “George Clooney est surtout venu chercher la tranquillité et pas forcément un grand domaine viticole. Il achète cette propriété pour venir se reposer”. Eric Lambert, président du Syndicat de l’AOC Coteaux varois, ne connaît pas non plus les intentions du nouveau propriétaire. “Je ne sais pas s’il va exploiter les vignes. Jusque-là, la production du domaine du Canadel rejoignait la cave coopérative de Brignoles, je ne sais pas si George Clooney le fera. Mais en achetant sur nos terres, c’est sûr qu’il va devenir un nouvel ambassadeur de l’AOC.”

Les plus beaux villages de Provence Envie d’une escapade en Provence? Du Var au Luberon, la région est connue pour le charme et l’authenticité de ses villages. Au cœur des monts du Vaucluse et du parc naturel du Luberon, Gordes vous charmera avec ses maisons en pierre et ses ruelles escarpées. L’Isle-sur-la-Sorgue, ancien village de pêcheurs traversé de canaux, est devenu le paradis des chineurs avec ses 400 antiquaires. De Ramatuelle et son ambiance glamour aux trésors culturels des Baux-de-Provence ou de Saint-Paul-de-Vence, vous êtes certain de trouver votre bonheur.

A lire aussi:

La villa Léopolda: l’une des propriétés les plus chères de France

Le château de Miraval, propriété de Brad Pitt dans le Var

Découvrez la maison la plus chère au monde