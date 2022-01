Découvrez l’incroyable château de Fourchette de sir Mick Jagger en Touraine

Mick Jagger et le château de la Fourchette, les stars aiment les châteaux français. crédit photo : Getty images

Mick Jagger a choisi de poser ses valises ni à Deauville, ni sur la Côte-d’Azur ! C’est à Pocé-sur-Cisse, petite commune de 1.600 âmes située près d’Amboise, en Touraine. Depuis 40 ans, le chanteur des Rolling Stones est l’heureux propriétaire du château de Fourchette, une demeure du XVIIIe siècle.

Sir Mick Jagger, le rockeur châtelain

En 1980, Mick Jagger acquiert le château de Fourchette pour la coquette somme de 2,2 millions de francs (environ 840.000 euros). Classée monument historique, l’imposante bâtisse compte 12 chambres et a jadis appartenu au duc de Choiseul, ministre de Louis XV. Elle est nichée au cœur d’un domaine d’une vingtaine d’hectares, protégé par un mur d’enceinte et de hauts peupliers. Derrière la demeure, un coteau en tuffeau, pierre emblématique ayant servi à la construction des châteaux de la Loire , mène à un plateau recouvert de vignes.

Le chanteur des Rolling Stones connaît depuis très longtemps la région. En effet, il passait ses vacances au camping de l’île d’Or, planté au milieu de la Loire, face au majestueux château royal d’Amboise. Désormais, il profite des charmes de la Touraine dans son propre château.

Plus de 3 millions d’euros de travaux pour le château de Fourchette

Grand amateur d’histoire, Mick Jagger a entrepris d’importants travaux pour rénover la propriété. Soucieux de conserver l’esprit du lieu, il a fait appel à un cabinet international de décoration, et investi dans des meubles d’époque: lits à baldaquin, chambre Louis XVI, bibliothèque Empire, bergères en soieries de Lyon et tentures en toile d’Égypte. Les jardins à la française ont été intégralement redessinés. La star a installé un court de tennis, fait creuser une piscine, ajouté un étang avec cascade et fait construire une pagode japonaise. La petite chapelle a été transformée en studio d’enregistrement. En 2004, selon le Magazine de la Touraine , le chanteur des Rolling Stones, dont la fortune personnelle avoisinerait les 300 millions d’euros, aurait investi plus de 3 millions d’euros en 20 ans pour rénover la propriété.

Mick de Fourchette, un voisin très discret

Mick Jagger a ses habitudes dans la région. En 40 ans, il a croisé de nombreux habitants au volant de son break Peugeot, à une fête de village, pagayant sous les arches du château de Chenonceau ou achetant des vis au Bricomarché du coin. Le chanteur avait l’habitude de se présenter comme “Mick de Fourchette” et il est apprécié des locaux pour sa simplicité. Ses fêtes d’anniversaire avec feu d’artifice sont devenues légendaires, même si la star se fait plus discrète depuis quelques années. En 2005, les Stones au grand complet ont peaufiné et enregistré leur 22e album, A Bigger Bang , certifié disque d’or en France (plus de 100.000 copies) dans ce château.

Au printemps 2020, Mick Jagger a choisi le château de Fourchette pour passer le confinement avec sa compagne et son fils de 4 ans. Dans une vidéo humoristique tournée pour le Tonight Show , l’émission de Jimmy Fallon, on le voit bêcher son jardin, cuisiner, bricoler et promener ses moutons. En avril 2020, les internautes ont pu le découvrir dans son salon lors du concert caritatif virtuel One World: Together At Home organisé par Lady Gaga. Il a également annoncé la sortie du prémonitoire Living in a Ghost Town , premier single du groupe en 8 ans, depuis sa résidence française.

Les célébrités et leur vie de château Depuis 1989, Gérard Depardieu est propriétaire du château de Tigné, en Anjou. Il aurait acquis pour 10 millions de francs (1,5 million d’euros) la bâtisse du XVe siècle associée à un domaine viticole. Dans le Var, Brad Pitt produit lui aussi du vin au château de Miraval . Le domaine vaudrait aujourd’hui plus de 140 millions d’euros, soit près de 3 fois sa valeur initiale. L’acteur Nicolas Cage, quant à lui, a possédé jusqu’à 15 propriétés, dont le château de Midford dans le sud de l’Angleterre et un autre en Bavière (il les a depuis revendus). Catherine Deneuve s’est récemment séparée du château de Primard, en Normandie, transformé depuis en hôtel de luxe.

