Dans les couloirs de la prestigieuse École Ducasse

Chef et homme d'affaires avisé, Alain Ducasse vient d'ouvrir une nouvelle école d'excellence en région parisienne crédit photo : Shutterstock

Depuis que le chef Alain Ducasse a ouvert son nouveau centre d'excellence, entre deux confinements en 2020, son emploi du temps s'est encore bien rempli. Non content de gérer ses multiples restaurants étoilés, ses ateliers de fabrication de café, de chocolat et de glace, il veille désormais sur le devenir des centaines d'étudiants venus découvrir les secrets du chef le plus étoilé du monde dans son école. L'École Ducasse est un espace unique de 5.000 mètres carrés dédié au goût et à la cuisine. Elle est située à Meudon-la-Forêt à 10 kilomètres du cœur de Paris.

Neuf laboratoires consacrés aux arts culinaires

Dans les allées de l'école, les étudiants en Bachelor des arts culinaires et la pâtisserie s'affairent pour trouver leur salle de classe. Toutes les classes portent le nom d'anciens disciples du chef, d'Anne-Sophie Pic à Jessica Préalpato. D'autres élèves leur emboîteront le pas, que ce soit pour des formations diplômantes courtes de deux mois ou longues (trois ans).

Depuis la rue, le bâtiment impressionne. Les aménagements intérieurs et extérieurs ont été conçus sur mesure par l'agence internationale Arte Charpentier Architectes (tour Oxygène à Lyon, Opéra de Shanghai, Campus environnement de Véolia...) avec le bailleur Covivio.

La décoration du bar et du restaurant d'initiation a été confiée à l'agence Jouin Manku, la même qui a rénové le restaurant d'Alain Ducasse au Plaza Athénée.

"Le site comporte neuf laboratoires consacrés aux arts culinaires mais aussi à la pâtisserie, la boulangerie, la chocolaterie, la glacerie, sept salles de classe pour les cours académiques (finance, marketing, ressources humaines...)", commente Élise Masurel, la directrice de l'école.

Une salle d'analyse sensorielle

Plus rare, l'école est dotée d'une salle d'analyse sensorielle dédiée aux accords mets et vins ainsi qu'à la découverte de nouvelles saveurs, d'un knowledge center et de plusieurs espaces de coworking.

"Les cuisines bénéficieront des arbres fruitiers qui entourent l'école et des plantes aromatiques qui seront cultivées dans le jardin potager et le campus est également doté d'une boutique, d'un espace de vente à emporter et d'un restaurant d'initiation qui seront ouverts au public" se réjouit Alain Ducasse, fier d'ajouter ce vaisseau amiral à son empire qui compte plus de 450 personnes dans le monde.

Un partenariat avec Sommet Education

En investisseur avisé, pour le construire, il a fait appel à Sommet Education, le premier réseau international d'écoles supérieures prestigieuses spécialisé dans le management hôtelier (Glion Institute, Les Roches...).

"Avec l'ouverture de Paris Campus, on prépare la relève pour former les chefs citoyens dont on a plus que jamais besoin. Cette mission consiste à leur transmettre le goût de l'excellence, le respect du produit et de la saisonnalité, ainsi que la capacité de rebondir dans un contexte difficile avec l'obsession de se réinventer" souligne Alain Ducasse qui a déjà en tête son futur projet: ouvrir un atelier de glace artisanale dans le 11e arrondissement de Paris, en face de sa chocolaterie.

