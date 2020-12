Concevoir un menu de Noël 100% végétarien

A quoi ressemble un Noël 100% végétarien? crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Du tarama végétal au bœuf Wellington sans bœuf, les idées de recettes pour un repas de Noël sans viande sont nombreuses. La part des Français qui se disent végétariens progresse en France et ces derniers représentent en 2019 près de 2 % de la population soit 1,3 million de personnes, selon le cabinet d'études Xerfi. Moins lourds et tout aussi gourmands, voici nos conseils pour un Noël 100% végétarien.

Rillette végétale à l'apéro

Pour l'apéritif, passez-vous du foie gras et des terrines de porc et tournez-vous vers des rillettes végétales. Ces dernières se font avec du tofu pour la saveur fumée et des lentilles vertes écrasées pour se rapprocher de la texture d'un pâté classique. Pour sublimer le tout, ajoutez un peu de citron, de l'échalote de l'ail et du miso. A tartiner sur du pain frais, ces rillettes connaîtront un grand succès.

Vous pouvez également réaliser votre propre tarama sans poisson à base d'algues, de tofu, de graines de chia et de concentré de tomate. Accompagnez le tout d'une soupe de champagne aux agrumes: un subtil mélange de Cointreau, de sirop de canne et de jus d'orange ou de citron et quelques rondelles d'agrumes en plus à couvrir de champagne dès que les invités arrivent.

Des légumes sous toutes les coutures

Pour l'entrée, une salade de quinoa fera toujours son effet, auquel on pourra ajouter de la ricotta avant de passer au plat de résistance. Pour les repas végétariens, appuyez-vous sur les œufs pour obtenir des plats consistants et jouer sur les préparations et textures.

Vous pouvez ainsi tenter de réaliser des îles flottantes aux asperges ou un bœuf Wellington sans viande. Pour cela, il suffit de faire revenir à la poêle des légumes avec un peu de moutarde. Dans une autre poêle faites une omelette très fine et préparez les épinards. Enroulez le tout dans un film et mettez-le au frigidaire pour qu'elle se fige.

Enroulez ensuite le tout dans la pâte feuilletée bien fermée des deux côtés et faites chauffer une vingtaine de minutes au four, en badigeonnant le dessus de jaune d'œuf. N'hésitez pas à multiplier les techniques de préparation pour vos légumes: marinés, écrasés, glacés ou encore rôtis. De la tourte à la purée en passant par la pastilla, les créations à réaliser sont nombreuses.

Dessert gourmand en fin de repas

Pour le dessert, tout est permis. Outre la traditionnelle bûche de Noël, il n'est pas interdit de tenter de nouvelles recettes comme celle du Castagnaccio aux châtaignes et noix, un gâteau originaire de toscane, garantie 100% végétarien. Autre option: le tiramisu au matcha et lait de coco.

Combien coûte un Noël végétarien?

Dans la guerre des prix qui oppose le menu de Noël classique au menu végétarien, le second l'emporte. Car, dans tout repas, ce qui coûte cher c'est la viande. Si l'on y ajoute les huîtres, les terrines, les pâtés, le saumon et le foie gras, la facture peut rapidement s'alourdir aussi vite que le ventre. On dépasse fréquemment les 200 euros pour 6 personnes, sans compter l'alcool. Néanmoins, la préparation d'un bon menu végétarien demande beaucoup plus de temps, surtout si vous essayez d'innover à travers différentes méthodes de préparation des légumes ou si vous réalisez votre propre pâté.

A lire aussi:

Comment réaliser un repas de Noël 100% bio