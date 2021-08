Comment bien choisir sa crème solaire

Il faut absolument protéger sa peau du soleil avant toute exposition crédit photo : Shutterstock

L'été est là, le soleil aussi. Si l'on vante ses bienfaits sur notre moral, il n'en est pas de même pour notre peau ! A la campagne, à la mer ou à la montagne, il est indispensable de vous protéger des rayons du soleil. Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir une crème solaire adaptée ? Comment s'y retrouver face à la multitude de produits ?

Pourquoi la crème solaire est-elle indispensable?

Il est capital de protéger notre peau du soleil à tout âge. Une exposition prolongée engendre non seulement des coups de soleil, mais elle augmente le risque de développer un cancer de la peau (mélanome ou carcinome) et accélère le vieillissement cutané. Plus de 80% des cancers de la peau seraient liés à une exposition excessive au soleil.

Pour quel indice opter?

Il existe quatre catégories de protection et huit indices, également appelés FPS (Facteur de Protection Solaire). Ils protègent contre les UVB (Rayons Ultraviolets B), qui sont à l'origine de 90% des cancers. Les indices 6 à 10 correspondent à une protection «faible», tandis que 15, 20 et 25 représentent une protection «moyenne». On passe ensuite à la «haute protection» avec les indices 30 et 50, puis à la «très haute protection» avec l'indice 50+. Le terme «écran total» est désormais interdit car il est avéré qu'aucune crème ne filtre 100% des rayons ultraviolets.

Le choix de l'indice dépend de plusieurs facteurs, à commencer par votre type de peau. Les plus élevés sont recommandés pour des carnations très claires, elles ont facilement tendance à prendre des coups de soleil. Les peaux mates, moins fragiles, se contenteront d'une protection plus faible. Le choix dépend également des conditions d'exposition: un séjour au ski requiert une protection forte pour tous, quand un soleil de printemps sera moins dangereux.

Depuis 2006, les crèmes doivent garantir une protection contre les UVA au moins égale au tiers de la protection contre les UVB. Une crème d'indice 30 aura donc théoriquement un indice de 10 contre les UVA.

Quelle crème solaire pour mon enfant?

La peau des bébés et des jeunes enfants étant extrêmement fragile, la protection solaire doit être la plus élevée possible pour éviter tout risque de cancer cutané. Il est difficile d'évaluer si les crèmes «spécial enfants» justifient réellement un prix plus élevé, mais les études réalisées par des instituts de consommateurs indépendants tendent à montrer que ces formules contiennent moins d'allergènes.

Que penser des crèmes solaires bio?

Les crèmes solaires bio répondent à un cahier des charges strict. Il interdit plusieurs composés indésirables. Elles utilisent uniquement des filtres minéraux composés de dioxyde de titane et/ou d'oxydes de zinc qui réfléchissent les UV. À l'inverse, les crèmes «classiques» utilisent des filtres chimiques qui absorbent les UV. Les écrans chimiques peuvent être allergisants ou irritants. Les filtres minéraux sont mieux tolérés par la peau, mais les crèmes bio ne sont toutefois pas totalement exemptes d'allergènes. Se pose également la question des nanoparticules présentes dans les crèmes bio (à commencer par le dioxyde de titane) et de leur éventuelle toxicité.

