Chanel, LVMH, Kering: les marques de luxe se mobilisent pour l’Ukraine

De Chanel à LVMH en passant par Kering, les groupes et grandes marques de luxe se mobilisent pour soutenir l’Ukraine. Entre dons aux associations ou fermetures de boutiques en Russie, l’industrie du luxe semble soudée.

Des millions d’euros de dons

L’industrie du luxe aux côtés du peuple ukrainien. Dès les premiers jours du conflit, plusieurs grandes maisons de la mode et de la joaillerie ont exprimé leur opposition à la guerre de différentes manières. D’abord par le don, comme l’a fait Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain, auprès du fonds d’urgence de l’Agence de l’ONU pour venir en aide aux réfugiés. Cette initiative a été partagée par le groupe Kering. Elle devrait profiter aux quelque 10 millions d’exilés ukrainiens selon les dernières informations du Haut-Commissaire des Nations unies.

Chanel, Hermès, Prada, Burberry… on ne compte plus les grands noms du luxe prêts à s’engager financièrement. Gucci aurait ainsi donné près de 500.000 euros, et Chanel près de 2 millions d’euros à deux organisations humanitaires, CARE et UNHCR-UN Refugee Agency. Elles sont reconnues pour la prise en charge spécifique des familles et des enfants et pour le soutien aux réfugiés aux frontières. La fondation de la marque de luxe se mobilise également pour collecter des dons supplémentaires auprès des collaborateurs de Chanel et de ses partenaires.

Des boutiques fermées en Russie

En matière d’engagement, le groupe LVMH fait preuve d’un investissement remarquable. Le groupe a, dans un premier temps, réalisé un premier don de 5 millions d’euros auprès de la Croix-Rouge. Le site d’informations de Valeurs Actuelles affirme même qu’un don de 20 millions d’euros auprès de la Fédération des hôpitaux aurait été réalisé par le conglomérat détenu par Bernard Arnault.

Une collecte est d’ailleurs organisée par LVMH auprès de ses 76 maisons et collaborateurs pour soutenir le peuple ukrainien. Mais l’engagement du leader du luxe français va plus loin. La maison Louis Vuitton, propriété de LVMH, a ainsi fermé ses 120 boutiques en Russie tout en assurant, dans un communiqué, qu’elle continuerait à rémunérer les 3.500 personnes qu’elle emploie dans le pays. Une décision également prise par les marques Aston Martin, Jaguar et BMW. Elles ont interrompu, depuis le début des hostilités, leurs exportations et leurs ventes de voitures en Russie.

Le luxe européen interdit en Russie

Si les marques de luxe sont de plus en plus réactives, il faut préciser qu’elles se seraient retrouvées dans une impasse tant médiatique que réglementaire à l’avenir. Dans le cadre des nouvelles sanctions décidées contre la Russie, l’Union européenne a décidé le 15 mars 2022 d’interdire l’exportation des produits de luxe vers le pays de Vladimir Poutine. Champagnes, truffes, parfums ou encore montres haut de gamme sont désormais interdits à l’export tout comme les objets d’art, les yachts et les antiquités. L’objectif est ainsi de restreindre le style de vie des oligarques du pays. Reste à savoir si la mesure sera efficace.

