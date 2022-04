Casques anti-stress, retraites silencieuses, hôtels sans bruit… la quête du silence

Les Français sont en quête de silence. crédit photo : Getty Images

Selon l’Agence européenne pour l’environnement, “l’exposition à long terme au bruit peut avoir diverses conséquences pour la santé”. De nombreux Français décident de s’octroyer des retraites silencieuses dans des hôtels ou des monastères pour retrouver un semblant de calme. Ces initiatives sont salutaires, mais elles ont un coût.

Silence, un mouvement prônant le repos

Ils sont nombreux ces Français qui résidaient dans les villes et près des aéroports à regretter le silence des confinements passés. À travers des retraites ou l’achat d’équipement anti-bruit, la mode du retour au silence s’amplifie.

Le mouvement Silence, composé d’hommes et de femmes à la recherche de calme, se nourrit de ce désir de rompre avec le bruit et la fureur de la vie moderne: “Silence est un mouvement d’hommes et de femmes libres, qui revendiquent le droit à ne pas être interpellés par des stimuli incessants et souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et de leur esprit. Silence a pour ambition de permettre au plus grand nombre de s’extraire, pour un moment suspendu, du tourbillon de la vie et de se reconnecter avec soi-même, au travers du silence et en harmonie avec la nature. Silence est un art de vivre, en pleine conscience, pour un retour à l’essentiel, vecteur de bien-être et de bonheur”, clament les membres du groupe sur Internet dans un manifeste.

Outre le phénomène de mode, la question de la pollution sonore est un enjeu sanitaire majeur. Selon les données de l’Agence européenne pour l’environnement, le bruit ambiant contribue à l’apparition de 48.000 nouveaux cas de cardiopathie ischémique tous les ans et est responsable de 12.000 décès prématurés.

La mode des hôtels anti-bruit

L’industrie hôtelière n’est pas sourde à cette aspiration à plus de calme. Dès 2015, l’entreprise néerlandaise KGI se saisit du sujet dans le milieu de l’hôtellerie et met en place un label anti-bruit. Le “Quiet Room” permet de distinguer les chambres d’hôtel où l’on est sûr d’être au calme. Pour déterminer les niveaux de bruit des chambres, le site fait appel à des acousticiens professionnels qui mesurent les bruits aériens et les bruits d’impact de deux chambres adjacentes. Trois catégories émergent:

Catégorie 3: le niveau sonore maximal autorisé est de 54 décibels (dB). Cela correspond à l’équivalent du bourdonnement d’un réfrigérateur.

Catégorie 2: le niveau sonore maximal autorisé est de 48 décibels (dB).

Catégorie 1: le niveau sonore maximal autorisé est de 43 décibels (dB).

L’hôtel Hilton Paris Orly Airport est l’un des établissements qui s’honore de cette distinction. Prix de la nuité: 105 euros au minimum. Pour l’essentiel, les hôtels profitant à ce jour de ce label sont des hôtels 5 étoiles où les prix commencent en moyenne à 100 euros . Le prix peut aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros pour certaines chambres.

Une retraite silencieuse en compagnie de moines

Faute de profiter d’une expérience hôtelière unique, les retraites silencieuses de plusieurs jours sont une alternative. Le site Book yoga retreats aura la préférence des adeptes du yoga souhaitant profiter du calme. En effet, les règles sont les suivantes: pas de téléphone, pas d’ordinateur, pas d’Internet et pas de contact avec le monde extérieur. Uniquement des séances de médiations silencieuses et autres activités qui se font sans prononcer un mot. Les coûts sont variables. Un séjour de 5 jours à Saint-Just-d’Avray dans le Beaujolais coûte 277 euros .

D’autres privilégieront les retraites plus spirituelles comme celles organisées par l’abbaye de Lérins, sur l’île Saint-Honorat, non loin de Cannes. Là, pour 119 euros par personne en pension complète et entourés d’une vingtaine de moines, les touristes en quête de calme pourront profiter d’une retraite silencieuse dans un décor paradisiaque mêlant oliviers et pins d’Alep. Seule une trentaine de personnes sont acceptées dans le lieu. Les repas se font en silence.

Un casque anti-bruit made in France

Et pour un temps calme entre deux visioconférences, l’entreprise française MyBrain Technologies vient de mettre au point Melomind. Il s’agit d’un casque connecté anti-stress permettant de reposer le cerveau. Commercialisé pour 400 euros chez Boulanger ou encore Nature et Découvertes, ce casque est pourvu de petites électrodes capables, selon la société, d’analyser les neuro-marqueurs associés à la détente et de guider l’usager vers une relaxation profonde. L’objet est conçu en partenariat avec l’Institut du cerveau et pourrait bien demain remplacer les boules Quies.

Les applications pour réduire son stress Le calme et la détente à portée de smartphone. C’est la promesse de bon nombre d’ applications qui surfent sur la vague anti-stress, à commencer par Breath . L’application se concentre sur les techniques de respiration pour lutter contre l’anxiété. Elle permet de visualiser et d’optimiser sa respiration par des séances guidées de plusieurs minutes. L’usager peut alors ajuster la durée de ses inspirations et expirations pour se détendre. Calm , classée “meilleure application” de l’année 2017 par Apple , apprend à l’usager à méditer grâce à un contenu audio présenté sous la forme d’histoires. Idéale pour retrouver le sommeil, l’application propose également des ambiances sonores de nature ou des sons de piano pour aider à la relaxation chez soi. L’application Headspace s’appuie, quant à elle, sur une méthode similaire, puisque l’application recourt à la méditation guidée pour limiter le stress, l’anxiété et même la dépression chez l’usager. La pensée positive est mise à profit pour encourager et apaiser l’utilisateur ainsi que de courtes séances de méditation.

