Calendriers de l’Avent: notre sélection pour les gourmets

Découvrez notre sélection de calendriers de l’Avent gourmands pour patienter avant les Fêtes. crédit photo : Getty images

Noël approche à grands pas. Quoi de mieux pour nous faire patienter tout au long du mois de décembre qu’un calendrier de l’Avent et ses 24 surprises ? Les marques rivalisent d’idées pour ravir nos papilles. Traditionnel ou original, il y en aura pour tous les goûts !

Le Chocolat des Français x Nature & Découvertes

En exclusivité pour Nature & Découvertes, Le Chocolat des Français propose une sélection de chocolats bio fabriqués en France. Illustré par Jessica Das, ce calendrier de l’Avent qui nous transporte dans une forêt colorée peuplée d’animaux rendra l’attente plus douce jusqu’aux Fêtes. Truffes, mini-tablettes ou rochers, noir ou lait, tantôt croquant tantôt fondant… De quoi faire craquer tous les gourmands!

À retrouver sur le site de Nature & Découvertes

Le Roy René et ses Douceurs de Provence

Le Roy René a élaboré le calendrier rêvé pour les becs sucrés. Dans un décor festif mêlant houx, gui et poinsettias, vous découvrirez un bel assortiment de confiseries et biscuits provençaux traditionnels. Calissons d’Aix, petits nougats, pâtes de fruits, olivettes, biscuits parfumés à la fleur d’oranger, sablés aux fruits confits ou encore caramels fourrés… Chaque jour, régalez-vous d’une douceur aux notes provençales!

Calendrier de l’Avent provençal du Roy René

Dammann Frères, le calendrier pour patien-thé

Conçu comme un parcours onirique à la découverte des saveurs de Noël, le calendrier de l’Avent Dammann Frères ravira les amateurs de thé, tisanes et infusions. Sur fond de ciel étoilé, de petites scénettes dorées délivrent un indice pour deviner le sachet dissimulé derrière chacune des 24 cases. Sept nouveautés se sont glissées dans la sélection 2021: thé Myrtille châtaigne, Oolong citron, My gingerbread, Mon petit praliné et Noël à Montréal, tisane Happy dreams et préparations pour infusion Spicy curcuma et Cacao orange. Cerise sur le gâteau, ce calendrier de l’Avent éco-conçu est 100% recyclable!

Disponible sur le site de Dammann Frères

Le calendrier de l’Avent 100% fromage, original et savoureux

Vous n’aimez pas trop le sucré? Vous trouvez le chocolat trop classique et vous cherchez quelque chose de plus original? Le calendrier de l’Avent fromager est fait pour vous! Vache, chèvre ou brebis, des plus célèbres aux moins connus: chaque jour, vous dégusterez un fromage différent, une façon inédite de (re)découvrir les saveurs de notre terroir. Le calendrier est accompagné d’un fascicule présentant les produits, leur origine et les conseils de dégustation. Ils ont été soigneusement sélectionnés par François Bourgon, Meilleur Ouvrier de France 2011. Afin de garantir leur fraîcheur, l’expédition se fait en deux fois, entre le 25 et le 29 novembre pour les 12 premiers, puis entre le 8 et 10 décembre pour la seconde partie, via Chronofresh. Au total, vous recevrez plus de 1,2 kg de fromage, réparti en portions de 40 à 100g.

Cliquez pour découvrir le calendrier de l’Avent fromager

A lire aussi:

Louis Vuitton, Chanel, Dior… quand le luxe s’invite à table

La cheffe secrète à la tête des cuisines de la Maison-Blanche

Pizza, un art à la française