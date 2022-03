Burger King, Pringles, Volkswagen... Les poissons d’avril 2021 les plus réussis (ou pas) des marques

Petit tour d'horizon des blagues de ce 1er avril 2021 ! - Crédit photo © DR : Adobe Stock

Il n'y a pas que les enfants ou les collègues de bureaux qui sont mobilisés pour le 1er avril, certaines marques veulent avoir leur rôle à jouer. Car le fameux poisson est un moyen efficace de faire parler, d'accroître de la visibilité sur les réseaux sociaux et de créer du lien avec les consommateurs. En 2021, crise sanitaire et économique oblige, de nombreuses grandes marques se sont abstenues de faire dans l'humour. Voici tout de même quelques-unes des meilleures blagues de ce 1er avril 2021 ! Certaines n'ont pas fait rire tout le monde…

Deliveroo et sa commande à 3 chiffres

L'entreprise de livraison de plats à emporter en a fait paniquer plus d'un l'année dernière. L'enseigne a choisi de duper ses consommateurs en leur faisant croire à une commande exorbitante qui avoisinait les 470 euros pour… des pizzas aux anchois ! Malheureusement, la blague n'a visiblement pas fait rire tout le monde, loin de là. Malgré les quelques lignes explicatives en bas de mail confirmant qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, beaucoup de clients ont cru à un piratage et ont fait opposition à leur carte bancaire. A l'arrivée, un bon bad buzz sur Twitter, quelques plaintes et des excuses publiques de la marque. Un malheur n'arrivant jamais seul, Deliveroo avait raté son introduction en Bourse la veille, le titre cédant près de 30%, le karma ?

Une fausse commande à 460€ pour des pizzas... Deliveroo est dans la sauce ! - Crédits photos © DR : Huffington post & Twitter de Deliveroo

Burger King s'est fait passer pour McDonald's

Le géant du fast-food Burger King a décidé de piéger ses sacs de commande avec pour enseigne : celle de McDonald's ! Les rois de la communication ont l'habitude de jouer avec l'enseigne concurrente sur les réseaux sociaux, notamment Twitter où s'y livre une bataille enfantine. Un moyen amusant de jouer sur sa rivalité avec son plus gros concurrent. Carton plein pour l'enseigne de burger, il fallait oser ! En février 2021, la marque s'était déjà distinguée en offrant un kilo de pommes de terre à ses clients pour soutenir les producteurs, touchés par la crise sanitaire.

Encore un duel entre les 2 géants du fast-food - Crédit photo © DR : Mouv

Shanty Biscuits et ses biscuits à boire

La marque de biscuits personnalisés Shanty Biscuits a décidé de proposer via un post Instagram un biscuit à boire. Pour occuper son temps autrement qu'en mâchant, rien de tel qu'un shot délicieux de biscuit. A la noisette ou encore au chocolat, la marque a voulu faire gagner du temps à ses consommateurs avec cette invention loufoque.

2021 ne cesse de nous surprendre avec Shanty Biscuits... - Crédit photo : Instagram de Shanty Biscuits

Cochonou et son saucisson au chocolat

La célèbre marque française de saucisson Cochonou a lancé une toute nouvelle gamme de saucisson… au chocolat : le Choconou. La marque avait également proposé en 2016 un dentifrice goût saucisson. Si certains ont tout de suite flairé la plaisanterie, d'autres visiblement prêts à tenter la disruption gustative, ont été déçus ! Ils pourront toujours tenter le mélange avec les œufs reçus à Pâques ?

Une bonne alternative aux œufs en chocolat... ou pas ? - Crédit photo : Instagram de Cochonouetvous

Pringles et son baume à lèvres

« Vos lèvres n'auront jamais été aussi bien nourries, spécialement conçu pour l'apéro ». On connaissait Pringles pour ses chips, mais sûrement pas pour son baume à lèvres saveur « Sour Cream & Onion ». Un baume à lèvres qui avait bien sûr le goût de poisson mais aussi un coup marketing malin que les fans ont finalement beaucoup apprécié en demandant sa commercialisation sur les réseaux sociaux ! On ne sait pas si la marque prévoit de décliner les parfums : on imagine déjà le baume à lèvres « hot & spicy » pour baisers enflammés !

Pour des lèvres hydratées et relevées... Pringles a la solution ! - Crédit photo : Instagram de Pringles_fr

Volkswagen est devenu « Voltswagen »

Volkswagen a également fait parler en changeant le nom de sa filiale américaine en « Voltswagen », le temps d'un poisson d'avril, pour souligner leur transition vers l'électrique. Une blague fortement controversée qui lui a valu le mécontentement de la presse, jugeant cette blague de mauvais goût, certains la qualifiant même d'«abus de confiance très grave». Volkswagen a tout de même tenu à s'excuser dans un communiqué de presse, paru quelques jours plus tard, ainsi que par l'intermédiaire d'un tweet parut sur la page officielle de la marque : « Nous regrettons si nous avons dépassé l'objectif de la campagne aux yeux de certains », explique ainsi Christoph Ludwig, le directeur de la communication du groupe. Impliquée dans le scandale du dieselgate, on comprend que la marque cherchait à verdir son image…

Volkswagen se met la presse à dos avec une blague de très mauvais goût ! - Crédit photo : © DR Caradisiac & Twitter de Volkswagen

"Ce qui a commencé comme un effort du poisson d'avril a fait vibrer le monde entier. Il s'avère que les gens sont aussi passionnés par notre patrimoine que par notre avenir électrique. Donc, que ce soit Voltswagen ou Volkswagen, les gens qui parlent de conduite électrique et de notre ID.4 ne peuvent être qu'une bonne chose. »