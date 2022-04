Benzema, Nabilla, Kim Kardashian... Les folies dépensières des stars

Les stars n’hésitent pas à dépenser leur argent dans des objets parfois jugés extravagants. crédit photo : Capture d’écran Instagram @nabilla

Les stars dépensent parfois sans compter dans des objets pouvant paraître frivoles. C’est par exemple le cas de Kim Kardashian qui vient de s’offrir un jet privé à 150 millions d’euros. C’est également le cas des influenceurs Nabilla et Thomas Vergara. Ils partagent régulièrement à leurs abonnés leurs achats les plus impressionnants.

Kim Kardashian et son jet privé à 150 millions de dollars

Kim Kardashian a décidé de s’offrir un petit présent. Alors qu’elle se sépare de Kanye West, son ex-mari, Kim Kardashian vient d’inaugurer son nouveau jet privé personnel. Il lui aurait coûté entre 90 millions et 150 millions de dollars .

Un avion assez grand pour accueillir 18 personnes. Construit par la société Gulfstream Aerospace, le design intérieur a, lui, entièrement été réalisé par l’ influenceuse . Cachemire sur le sol. Cuir sur les fauteuils. Et tout le confort nécessaire à la star. Cette folie n’est pas une première pour Kim K. L’influenceuse serait en effet connue pour payer près de 100.000 euros à l’année pour que chacune de ses photographies postées sur son compte Instagram soit retouchée.

Nabilla et Thomas Vergara, des influenceurs dépensiers

Les célébrités fortunées dépensent parfois leur argent de manière extravagante. En la matière, les influenceurs se distinguent. Nabilla Vergara a ainsi confié à ses followers une folie récente. L’achat d’un lit en marbre pour son fils de 1 an, Milann, d’une valeur de 1.300 euros . Un mois plus tard, l’ex-star de Secret Story était contrainte de vendre ledit lit pour des raisons de sécurité.

Son mari, Thomas Vergara, n’est pas en reste en matière de dépenses dispendieuses. Pour l’anniversaire de sa femme, il lui a offert un sac à main Birkin Himalaya de la marque Hermès . Une pièce rare, réalisée en peau de crocodile et sertie de diamants, estimée à plus de 380.000 euros . L’histoire avait d’ailleurs ému les fans de Nabilla, cette dernière prenant régulièrement position pour soutenir la cause animale et le véganisme.

Baignoire en or et ballon de diamant

Les influenceurs ne sont pas les seuls à faire des folies avec leur argent. Sur les réseaux sociaux, le footballeur Karim Benzema a posté la photo d’un ballon serti de 72.000 diamants de 1.250 carats qu’il s’est offert au prix de 250.000 dollars . Daniel Radcliffe, l’acteur de la série des Harry Potter , se serait de son côté acheté un matelas réalisé à partir de crinière de chevaux et de laine d’animaux polaires pour 17.000 dollars . Quant à l’ex-boxeur Mike Tyson, il a déboursé près de 2 millions de dollars pour offrir à sa femme, le jour de son anniversaire, une baignoire en or de 24 carats.

La carrière de Kim Kardashian en 5 dates clés 2019: elle s’engage dans des études de droit et obtient son diplôme en décembre 2021. 2015: elle devient la personnalité de télé-réalité la mieux payée au monde. Mai 2014: elle se marie à Kanye West. De 2007 à 2021: elle est l’héroïne d’une téléréalité sur sa famille, L’Incroyable Famille Kardashian . 2007: une sextape la mettant en scène avec le chanteur RayJ l’a fait connaître du grand public. Elle cède les droits de cette vidéo et obtient 5 millions de dollars .

