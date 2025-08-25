 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

L'Europe et le pourtour méditerranéen frappés par une sécheresse record
information fournie par Boursorama avec Media Services 25/08/2025 à 14:45

L'épisode dépasse en gravité la lourde sécheresse de l'été 2022.

( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

Plus de la moitié (51,3%) des sols européens et du pourtour méditerranéen étaient touchés par une sécheresse exceptionnelle début août, selon l'analyse lundi 25 août par l'AFP des dernières données de l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO). Un taux aussi haut n'avait jamais été relevé pour la période du 1er au 10 août depuis le début des observations en 2012.

Depuis mi-avril, environ la moitié de cette zone est touchée par la sécheresse, un épisode dépassant en gravité la lourde sécheresse de l'été 2022.

L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, constitué à partir d'observation satellitaire, combine le niveau de précipitations, l'humidité des sols et l'état de la végétation. Il se décompose en trois niveaux de sécheresse : surveillance, avertissement et alerte.

Début août, 7,8% de l'Europe et du pourtour méditerranéen étaient en état d'alerte, le niveau le plus grave, 38,7% en avertissement, et 4,9% en surveillance.

Le Caucase et le nord des Balkans sont les régions les plus touchées par la sécheresse. La Géorgie et l'Arménie sont ainsi affectées par la sécheresse sur 97% de leur territoire, tout comme la Bulgarie et le Kosovo, alors que la Serbie, la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Hongrie et le Monténégro ont tous au moins les trois quarts de leur superficie en avertissement ou en alerte.

63% de la France touchée

Cette partie de l'Europe avait été touchée en juillet et en août par des vagues de chaleur, favorisant de nombreux incendies de forêt, dont certains mortels (un mort au Monténégro, un en Albanie).

L'Espagne, le Portugal et l'Italie, également frappés par de violents incendies en début de mois, ne sont plus affectés par la sécheresse que localement. Au Royaume-Uni (69,5%) et en France (63%), c’est une part beaucoup plus large du territoire que l'EDO considère comme touchée.

La seule amélioration est à signaler au centre de l'Europe. L'humidité des sols et l'état de la végétation reviennent à des conditions normales en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en République tchèque pourtant plus affectées les mois précédents.

D'après un calcul de l'AFP à partir des estimations par pays fournies par le système européen d'information sur les feux de forêt (Effis), les incendies, dont l'apparition et la propagation sont facilitées par la sécheresse, ont déjà ravagé plus d'un million d'hectares dans l'UE en 2025, dépassant en huit mois le record sur l'ensemble d'une année.

Environnement

