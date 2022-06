Beaubleu, Cartier, Hublot, Apple…: ces montres qui vont marquer l’année 2022

Découvrez les montres d’exception qui vont marquer l’année 2022. crédit photo : Capture d’écran Instagram @beaubleu_paris

L’année 2022 s’annonce riche en surprises sur le plan horloger. Des montres aux aiguilles circulaires, des garde-temps ultra-connectés destinés aux sportifs ou encore des modèles en édition limitée vendus à plus d’un million d’euros: découvrez les modèles qui vont marquer l’année.

La collection Vitruve de la maison Beaubleu

Dans la catégorie montres poétiques de l’année 2022, la nouvelle Beaubleu de la maison française de Nicolas Ducoudert Pham a de bonnes chances de s’imposer. L’heure s’y lit d’une manière singulière, l’ensemble des pièces étant équipé d’aiguilles circulaires. Cette signature poétise l’affichage du temps qui tourne de manière cyclique entre différents cadrans.

Les trois nouveaux modèles qui sortiront cette année font partie de la gamme Vitruve. Limités à 888 exemplaires , ils conservent l’ADN de la marque tout en s’inspirant des principes de l’architecte Vitruve: la proportion, la symétrie, l‘eurythmie (le mouvement juste et harmonieux) et l’harmonie.

Les Beaubleu Vitruve seront motorisées par un calibre Miyota 9015 avec un bracelet en cuir ou en acier. Elles sont aujourd’hui en pré-commande. Les prix varient selon le modèle, allant de 740 à 850 euros .

Une B.R.M aux allures de sportive

Toujours dans la catégorie des garde-temps made in France , la manufacture B.R.M Chronographes nous dévoile, en cette année 2022, une série de 5 montres bleu, blanc rouge, en forme de trapèze isocèle.

Une FF39-40 unique en son genre, qui rend hommage aux voitures de course Spa Classic et dont le prix de vente démarre à 9.800 euros . Cette édition ultra-limitée aux allures de sportive est composée en titane gris avec un fond et une lunette en inox gris. Étanche à 30 mètres, on la retrouve dans un boîtier lui aussi en forme trapézoïdale.

Les couleurs de la France sont mises en valeur à travers la couronne en inox laquée rouge à 5h, les courroies et silent blocs en nitrile bleu et le verre du dessus en saphir pour le blanc, sur lequel le logo Spa Classic est gravé. Petit plus: le bracelet en alcantara noir, une matière utilisée dans le monde du sport automobile. De quoi ravir les fans des courses.

2022, le retour de la Tank chinoise

C’est le retour d’une ancienne star de l’horlogerie de faire son grand retour. Cartier réédite sa Tank chinoise, l’un des modèles iconiques de la marque, pour l’année 2022. Lancée en 1917, la Tank a compté au fil des décennies toute une série de déclinaisons jusqu’à l’arrêt total de la production, en 2004.

Elle apparaît dans les boutiques françaises en 1922 d’où l’envie, pour la marque de luxe, de fêter les 100 ans de son garde-temps à travers de nouveaux modèles. Les nouvelles interprétations de la Tank chinoise se dotent d’un cadran squelette qui laisse deviner le calibre et présente un motif inspiré des fenêtres chinoises traditionnelles.

Trois modèles seront ainsi disponibles dès novembre 2022. Un modèle en platine limité à 150 pièces vendu pour 16.000 euros et doté d’un cadran gris. Un modèle or, en 250 pièces pour 12.000 euros et une pièce en acier proposée à 5.100 euros .

Cartier: des modèles en édition limitée vendus plus de 500.000 euros

L’entreprise n’a pas fini de marquer l’année 2022 puisqu’un ultime modèle, baptisé “la Masse Mystérieuse”, sortira également en fin d’année. Fruit de 8 années de recherches, cette dernière intégrera l’intégralité du mouvement au sein de la masse oscillante. Dotée d’un boîtier en platine de 43,5 mm avec un calibre Cartier 9801 MC, cette Tank d’un genre un peu spécial sera produite en 30 exemplaires vendus chacun 250.000 euros . Trois autres versions, limitées à 10 pièces, avec diamants et bracelet platine, seront également mises en vente pour des prix allant de 565.000 à 1,2 million d’euros .

Le sport chic façon Hublot

L’horloger frappe fort en 2022 avec une montre sportive reprenant les codes de la Big Bang Hublot. Une couronne surmoulée en caoutchouc. Des aiguilles ajourées. Et les six vis apparentes en forme de H sont les quelques points de repère qui donnent à la Square Bang toute son élégance. Étanche jusqu’à 100 mètres, le garde-temps d’allure massive s’avère très léger à porter et affiche une belle résistance grâce au titane qui le constitue. Vendu à partir de 22.700 euros , il se décline en différentes versions dont un modèle en céramique noire. Une version All Black, limitée à seulement 250 exemplaires, sera également proposée par la marque.

Un inédit de chez Apple

Les montres connectées aussi seront à l’honneur cette année avec la très attendue Apple Watch Series 8 qui devrait sortir en septembre 2022, la Watch S2, mais surtout un tout nouveau modèle consacré aux sportifs. Cette dernière serait ainsi plus solide que les autres modèles afin de mieux résister aux chocs et comprendrait de nouvelles méthodes de mesure pour analyser ses performances sportives et sa santé. Il serait ainsi possible de prendre sa température ou encore de mesurer la pression sanguine dans le corps. Côté coût, la nouvelle Apple Watch serait plus chère que les autres modèles ( environ 900 euros ).

De la Radiomir de Panerai à la Rolex Daytona, ces montres de l’extrême ultra-résistantes En horlogerie, il y a d’un côté les montres chics à mettre en soirée et, de l’autre, celles qui vous accompagnent dans vos expéditions sportives. On parle alors de montre de l’extrême. Des garde-temps ultra-résistants comme la Rolex Daytona Platine. Une montre étanche à 100 mètres et dont le boîtier de 40 mm est extrêmement résistant. Taillée directement dans du platine 950, la Rolex Daytona Platine est presque impossible à casser. La glace du garde-temps en saphir le protège des rayures. Un bijou dont les prix démarrent à 71.000 euros . Le Radiomir de Panerai est, de son côté, en acier inoxydable. La montre survit ainsi à toutes formes de corrosion. Le verre métallique du garde-temps a été breveté par la marque Panerai pour sa robustesse. Une montre d’exception portée par la marine militaire égyptienne. Prix de vente: 5.100 euros .

